Pierwszy gol w tym roku. Rezerwowy zakończył fatalną serię Interu

O styczniu mediolańscy kibice woleliby jak najszybciej zapomnieć. W tym roku ekipa trenera Luciano Spallettiego zremisowała z Sassuolo 0:0 oraz dwukrotnie przegrała po 0:1 z Torino i Bologną. Na dodatek odpadła w ćwierćfinale Pucharu Włoch, przegrywając na San Siro z Lazio po rzutach karnych.

366 minut i wystarczy

W sobotę na boisku Parmy długo nie zanosiło się na przełamanie. W pierwszej połowie najlepszą sytuację mieli gospodarze, ale potężny strzał Gervinho zatrzymał się na poprzeczce. Wprawdzie w 54. minucie gola dla Interu strzelił Danilo D'Ambrosio, ale radość przyjezdnych nie trwała długo. Włoch bowiem zagrywał ręką i sędzia anulował bramkę po analizie VAR.

Szczęście do mediolańczyków uśmiechnęło się dopiero w 79. minucie. Po szybkiej kontrze Radja Nainggolan dograł piłkę do Lautaro Martineza, a wprowadzony dwie minuty wcześniej Argentyńczyk nie dał szans bramkarzowi. Był to pierwszy ligowy gol drużyny z Mediolanu od 29 grudnia. Wówczas pokonała Empoli 1:0. Licznik bez trafienia zatrzymał się na 366 minutach.

Źródło: EPA/ELISABETTA BARACCHI Martinez ocalił Spallettiego

- Mamy potencjał, by przezwyciężyć nasze trudności, choć w niektórych fragmentach wydawało się, że jesteśmy przytłoczeni przez brak zwycięstwa i w efekcie prezentowaliśmy się poniżej normalnego poziomu. Dziś byliśmy dobrze zorganizowani. To zwycięstwo doda nam entuzjazmu i siłę - podkreślił trener Spalletti, który starciem z beniaminkiem utrzymał, przynajmniej na razie, posadę.

Inter sklasyfikowany jest na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Dorobek powiększył do 43 punktów.



Wyniki 23. kolejki:

czwartek

Lazio - Empoli 1:0

piątek

Chievo - Roma 0:3

sobota

Fiorentina - Napoli 0:0

Parma - Inter 0:1

niedziela

Bologna - Genoa

Sampdoria - Frosinone

Atalanta - SPAL

Torino - Udinese

Sassuolo - Juventus

Milan - Cagliari