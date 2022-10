Barcelona liczy na cud w Lidze Mistrzów. Hiszpanie wierzą, wymieniają powody

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Real Madryt - Inter Mediolan.

Zobacz przygotowania piłkarzy Barcelony do starcia z Interem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Od początku rozgrywek, pierwszych z Lewandowskim w składzie, Barcelona potrafi zachwycać. Ekipa Xaviego zaliczyła kilka efektownych zwycięstw w Primera Division, ale w momentach najważniejszych prób zawodziła. Tak było w El Clasico przeciwko Realowi Madryt (1:3) i tak było w Lidze Mistrzów, gdzie Duma Katalonii przegrała z Bayernem w Monachium (2:2) oraz ugrała tylko punkt w dwumeczu z Interem (0:1, 3:3).

Wszystko to sprawia, że przed piątą serią gier Champions League Katalończycy nie mają swojego losu we własnych rękach. Muszą wygrać oba pozostałe mecze (z Bayernem i Viktorią) oraz liczyć, że Inter (z Vikorią i Bayernem) nie ugra więcej niż dwa punkty.

Inter potrafił się mylić

Rosjanie dostali pieniądze za przeniesiony finał Ligi Mistrzów UEFA zwróciła... czytaj dalej » Scenariusz, w którym Barcelona wychodzi z grupy, wydaje się być niemal nierealny. W Hiszpanii nadzieja jednak jeszcze nie umarła. Dziennikarze "Mundo Deportivo", opierając się na ostatnich wynikach Interu w Lidze Mistrzów, podali sześć powodów, by "wierzyć w cud". Oto one:

1. Zatrzymani przez PSV

W sezonie 2018-19 Inter powrócił do Ligi Mistrzów po sześciu latach nieobecności. Trafił do trudnej grupy z Barceloną, Tottenhamem i PSV, ale przed ostatnią serią gier miał wszystko we własnych rękach. Potrzebował zwycięstwa w Mediolanie z zamykającym tabele holenderskim zespołem, ale zawiódł. Remis 1:1 skazał Inter na walkę w Lidze Europy.

2. Drogę do awansu zamknęła Barcelona

Bardzo podobny scenariusz miał miejsce rok później. Po pięciu seriach gier Inter zajmował drugie miejsce z siedmioma punktami. Borussię Dortmund wyprzedzał lepszym bilansem bramek i jasnym było, że awans w ostatniej serii da im wynik taki sam, jaki osiągnie BVB. Niemcy wygrali ze Slavią Praga 2:1, a Inter przegrał z Barceloną 1:2, mimo że w składzie pewnej awansu Dumy Katalonii wystąpili tacy piłkarze jak Neto, Jean Todibo, Moussa Wague czy Carles Alena.

3. Zabrakło gola z Szachtarem

Jakby rozczarowań było mało, Inter pogrzebał swoje szanse na awans także w trzecim kolejnym sezonie. Wtedy potrzebował po prostu zwycięstwa z Szachtarem Donieck w ostatniej kolejce, ale nie dał rady. Ani Romelu Lukaku, ani Lautaro Martinez nie zdołali strzelić gola, skończyło się 0:0 i mediolańczycy znów musieli zadowolić się Ligą Europy.

4. Słaba forma w Serie A

Kolejnym powodem, dla którego Inter miałby nie wygrać w środę z Viktorią, jest słaba forma w Serie A. W 11 meczach ekipa Simone Inzaghiego ugrała tylko 21 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. W miniony weekend wygrała (4:3), ale przeciętnej Fiorentinie dała strzelić aż trzy gole.

5. Viktoria nie przegrywa w Czechach

Na ligowym podwórku zupełnie inaczej wygląda sytuacja Viktorii. Drużyna z Pilzna nie zaznała smaku porażki w tych rozgrywkach od 21 października 2021 roku. W obecnych rozgrywkach notują bilans 10 wygranych i dwóch remisów i pewnie przewodzą tabeli.

6. Dobre wspomnienia włoskich gigantów

Viktoria Pilzno w czterech próbach nigdy nie zdołała wyjść z grupy Ligi Mistrzów, ale jej największe mecze miały miejsce właśnie przeciwko włoskim drużynom. Przed laty potrafili zremisować z Milanem 2:2 i wygrać 2:1 z Romą.

W pierwszym spotkaniu w Pilznie Inter wygrał 2:0. Mecze Inter - Viktoria i Barcelona - Bayern zaplanowano na środę.

Robert Lewandowski jednego z goli z Interem strzelił po pięknym uderzeniu głową

Program meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:





wtorek, 25 października



grupa E

FC Salzburg - Chelsea Londyn (godz. 18.45)

Dinamo Zagrzeb - AC Milan (21.00)



grupa F

Celtic Glasgow - Szachtar Donieck (21.00)

RB Lipsk - Real Madryt (21.00)



grupa G

Sevilla - FC Kopenhaga (18.45)

Borussia Dortmund - Manchester City (21.00)



grupa H

Benfica Lizbona - Juventus Turyn (21.00)

Paris Saint-Germain - Maccabi Hajfa (21.00)



środa, 26 października



grupa A

Ajax Amsterdam - Liverpool (21.00)

Napoli - Rangers FC (21.00)



grupa B

FC Brugge - FC Porto (18.45)

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen (21.00)



grupa C

Inter Mediolan - Viktoria Pilzno (18.45)

Barcelona - Bayern Monachium (21.00)



grupa D

Tottenham Hotspur - Sporting Lizbona (21.00)

Eintracht Frankfurt - Olympique Marsylia (21.00)