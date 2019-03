Inter rozczarował. Lazio zdobyło Mediolan

Choć w poprzedniej kolejce ligowej Inter wygrał w derbach Mediolanu, rozgrywając jedno z najlepszych spotkań w sezonie, to atmosfera w zespole nadal nie jest najlepsza. Mauro Icardi wrócił do normalnych treningów, jednak szkoleniowiec Luciano Spalletti nie powołał go na mecz z Lazio. Argentyńczyk prawdopodobnie nadal nie przeprosił kolegów za swoje zachowanie. Wciąż nie przedłużył umowy i zgłosił kontuzję, która zdaniem władz klubu była jego wymysłem.

Tymczasem w niedzielę wieczorem na San Siro zawitało Lazio, które w swoim ostatnim meczu rozbiło Parmę 4:1.

Źródło: Getty Images Icardi oglądał niedzielny mecz z trybun

Skuteczne Lazio

W pierwszej połowie mediolańczycy mieli przewagę w środku pola i posiadaniu piłki, ale to goście strzelili jedynego gola. Lazio grało z pomysłem, nie pozostawiało rywalom dużo miejsca, a gospodarze sprawiali wrażenie zagubionych. Co więcej, to Nerazzurri pierwsi stworzyli sobie znakomitą sytuację do zdobycia bramki, ale Milan Skriniar po rzucie rożnym uderzył wysoko nad bramką.

Piłkarze Lazio byli zdecydowanie skuteczniejsi. Już w 12. minucie Sergej Milinković-Savić wykorzystał świetną wrzutkę Luisa Alberto i mocnym uderzeniem głową z bliskiej odległości pokonał golkipera. Ponadto gole dla przyjezdnych mogli strzelić Bastos i wspomniany Alberto, ale świetnie bronił Samir Handanović.

Źródło: Getty Images Sergej Milinković-Savić strzelił pierwszego gola dla Lazio

Poza sytuacją z początku spotkania mediolańczycy mieli jeszcze jedną okazję, ale Keita Balde Diao uderzył wprost w bramkarza.

W drugiej odsłonie goście ponownie mieli problem, by zagrozić bramce rywali. Osamotniony w ataku Balde nie otrzymywał piłek, a jeśli już udało mu się ją przejąć, to błyskawicznie radzili sobie z nim defensorzy rywali.

Inter, podobnie jak przez większość sezonu, postawił na ataki skrzydłami i dośrodkowania, z których zdecydowana większość była niecelna. Z kolei goście cierpliwie czekali na swoją szansę i mogli podwyższyć na 2:0, ale Handanović w ostatniej chwili uprzedził Felipe Caicedo.

Inter nadal zajmuje 3. miejsce w tabeli, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad AC Milan.

Wyniki 29. kolejki:

Parma - Atalanta 1:3

Roma - Napoli 1:4

Frosinone - SPAL 0:1

Fiorentina - Torino 1:1

Sampdoria - AC Milan 1:0

Udinese - Genoa 2:0

Juventus - Empoli 1:0

Chievo - Cagliari 0:3

Bologna - Sassuolo 2:1

Inter Mediolan - Lazio Rzym 0:1