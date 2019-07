Inter leci bez Icardiego. Odpoczynek czy transfer?

Argentyńczyk w ostatnich tygodniach łączony był już m.in. z Paris Saint-Germain i Manchesterem United. Pojawiły się również informacje na temat ewentualnej wymiany na linii Inter – Juventus. Za Icardiego Stara Dama miała zaproponować Paulo Dybalę.

Według Sky Sports Italia niedawno ofertę złożyło również Napoli.

- Jesteśmy gotowi do negocjacji z każdym klubem, który zna wartość tego piłkarza - odpowiedział wtedy dyrektor Interu Beppe Martotta.

Został w Mediolanie

Plotki natomiast tylko się nasilą po sobotnim komunikacie Interu.

"Mauro wróci z naszego obozu treningowego w Lugano. Wspólnie z piłkarzem uzgodniliśmy, że nie poleci on z drużyną na serię meczów sparingowych do Azji i do sezonu będzie przygotowywał się na klubowych obiektach" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Ponoć takie rozwiązanie ma pomóc piłkarzowi w lepszej regeneracji. Tak, brzmi dziwnie.



Icardi, który w Interze występuje od 2013 roku, nie znajduje ponoć uznania w oczach nowego szkoleniowca drużyny z Mediolanu Antonio Contego. Miał się narazić próbą wymuszenia podwyżki i złośliwymi komentarzami pod adresem klubu i reszty drużyny swojej żony i jednocześnie jego agentki.

Umowa Argentyńczyka z Interem obowiązuje jeszcze do 2021 roku. Wcześniej pojawiły się informacje, że zespół z Mediolanu oczekiwać może za napastnika 60 milionów euro. To kwota dwa razy niższa niż przed rokiem.

Jeśli rzeczywiście brak miejsca dla Icardiego w samolocie do Singapuru jest zrobieniem gruntu pod transfer, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się przybycie do Interu Romelu Lukaku z Manchesteru United.

Belga zabrakło choćby wśród rezerwowych Czerwonych Diabłów podczas sparingu z Perth Glory. Bez udziału Lukaku angielska drużyna wygrała 2:0.