Jeden znów trafił, drugi przebił Lewandowskiego. Inter doczekał się strzelców wyborowych

Nokaut po przerwie. Inter zdeklasował Szachtar i zagra z Sevillą Znamy już skład... czytaj dalej » O silnego jak tur napastnika Inter stoczył latem ubiegłego roku zaciętą batalię z Juventusem. Ostatecznie Belg zdecydował się na grę dla Antonio Conte, podpisując 5-letni kontrakt. Kwota transferu wyniosła około 80 milionów euro.

Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, zarówno dla klubu, jak i snajpera. 23 goli w Serie A nie miał w pierwszym sezonie w Juventusie nawet Cristiano Ronlado.

10 meczów Lukaku w LE i 14 goli

Belgowi jeszcze lepiej idzie w rozgrywkach europejskich. Wprawdzie z Ligą Mistrzów Inter pożegnał się w grudniu poprzedniego roku (Lukaku w pięciu meczach strzelił dwa gole i dołożył dwie asysty), ale na pocieszenie mediolańczykom pozostała gra w Lidze Europy. Te rozgrywki 27-latek upodobał sobie najbardziej.

Strzelał co najmniej jednego gola w każdym meczu. Dwa zapakował Szachtarowi w poniedziałkowym półfinale (Inter wygrał 5:0) i przy okazji zapisał się w historii jako pierwszy zawodnik, który trafiał w 10 spotkaniach z rzędu w tych rozgrywkach. Statystycy liczą mu bowiem bramki, które zdobył jeszcze jako napastnik Evertonu. Między końcówką listopada 2014 roku a marcem 2015 w pięciu spotkaniach zaaplikował rywalom osiem goli. Potem już nie miał okazji grać w tych rozgrywkach.



! Lukaku has scored in a record 10 consecutive UEL games! #UELpic.twitter.com/O5WaHtt0zk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Lautaro wyprzedził "Lewego"

Na uznanie zasługuje też drugi z napastników Interu Lautaro Martinez, który w meczu z drużyną z Doniecka dwa razy wpisał się na listę strzelców. Co ciekawe, Argentyńczyk aż 13 ze swoich 21 goli w sezonie we wszystkich rozgrywkach uzyskał w pierwszych 30 minutach spotkań (w poniedziałek trafił w 19. minucie).

W czołowych ligach europejskich nie ma drugiego takiego snajpera. Lewandowski w pierwszych dwóch kwadransach trafiał do siatek rywali 12-krotnie.



13 - #LautaroMartínez is the player with the most goals scored in the first 30 minutes of play this season considering top-5 European Leagues, #ChampionsLeague and #EuropaLeague



Lautaro Martínez 13

Lewandowski 12

Immobile 11

Benzema 10



Starter.#intershaktarpic.twitter.com/ALjto8hWEq — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 17, 2020

Od 2005 nie mieli takiego duetu

Tak skutecznego duetu Inter nie miał od 15 lat. Poprzednio strzelić przynajmniej 20 goli na wszystkich frontach w jednym sezonie udało się dwójce Adriano - Obafemi Martins.

- Wszystko idzie we właściwym kierunku. Rekordy są od tego, by je pobijać, lecz przyjechaliśmy tu, by wygrać, a drużyna, z którą się zmierzymy, będzie faworytem - podkreślił Lukaku po meczu z Szachtarem.

W piątek w decydującym starciu Nerazzurri zmierzą się z Sevillą. Początek na stadionie w Kolonii o godzinie 21. Inter to pierwszy włoski klub, który dotarł do finału Ligi Europy od 1999 roku. Wtedy - jeszcze w rozgrywkach Pucharu UEFA - o główne trofeum zagrała AC Parma.

Inter Mediolan - Szachtar Donieck 5:0 (1:0)

Lautaro Martinez (19, 74), Danilo D'Ambrosio (64), Romelu Lukaku (78, 84).