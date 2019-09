Blisko sensacji w Lidze Mistrzów. Inter uratował się w końcówce

Lukaku zmarnował okazję do zdobycia pierwszej bramki dla Interu w Lidze Mistrzów

Meczem ze Slavią Praga Inter rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów 2019/2020. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 września na stadionie Giuseppe Meazza. Drugim spotkaniem grupy F będzie starcie Borussii Dortmund z Barceloną.

13.08 | Mnóstwo goli i kilka niespodziewanych rozstrzygnięć. We wtorkowy wieczór trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów nie przebrnęły m.in. Celtic Glasgow, FC Porto czy FC Basel.

Powiększył się szpital w Realu Madryt. Marcelo nie zagra w szlagierze z PSG Kolejna zła... czytaj dalej » Początek sezonu w wykonaniu piłkarzy prowadzonych przez trenera Antonio Conte jest rewelacyjny. W Serie A nie stracili jeszcze punktów i przewodzą w ligowej tabeli. W meczu ze Slavią Praga miało być podobnie.

Z kolei mistrzowie Czech awansowali do Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu w fazie play-off rumuńskiego CFR Cluj. Na awans z grupy nikt nie liczy, tym bardziej że los nie okazał się dla nich łaskawy. Oprócz Interu zagrają jeszcze z Barceloną i Borussią Dortmund.

Połowa do zapomnienia

Pierwsza połowa meczu na San Siro została odebrana przez kibiców gospodarzy jako sporo rozczarowanie. Tak naprawdę Inter nie był w stanie stworzyć sobie żadnej stuprocentowej sytuacji pod bramką czeskiego zespołu.

Slavia pokazała, że nie zamierza się tylko rozpaczliwie bronić. Czeski zespół starał utrzymywać się przy piłce, rozgrywał piłkę od tyłu i szukał swoim szans na zagrożenie bramki Samira Handanovicia. Raz futbolówka znalazła się nawet w siatce Nerazzurrich, ale sędzia uznał, że bramkarz Interu był faulowany.

Czesi grali jak u siebie

W 57. minucie Inter miał sporo szczęścia. Kwadwo Asamoah bezmyślnie wszedł w nogi Ibrahima Traore za co dostał żółtą kartkę. Po chwili zdecydował się skorzystać z VAR-u, jednak nie zmienił swojej decyzji i piłkarz Interu został na boisku. Piłkarz Slavii nie był w stanie kontynuować gry.

Kilka minut później San Siro zamarło. Akcję prawą stroną przeprowadził Peter Olayinka. Nigeryjczyk wycofał piłkę na jedenasty metr. Tam uderzył ją Tomas Soucek, a Handanović tylko połowicznie poradził sobie z tym strzałem, parując piłkę do boku. Tam wystartował do niej Olayinka i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki.

Slavia poszła za ciosem i tworzyła sobie kolejne dogodne sytuacje do zdobycia bramki. W decydujących momentach zabrakło jednak wykończenia. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu Serie A wydawała się być bezbronna.

Szczęśliwy gol

W końcówce Inter próbował jeszcze swoich sił, ale nie potrafił sobie stworzyć żadnej dogodnej sytuacji. Próbowali strzelać z dystansu, ale Ondrej Kolar był na posterunku. Upragniony gol przyszedł dopiero w doliczonym czasie gry ze stałego fragmentu.

Z rzutu wolnego w poprzeczkę uderzył Stefano Sensi, a piłka odbiła się w taki sposób, że spadła wprost pod nogi Nicolo Barelli. Włoch długo się nie zastanawiał, oddał niezwykle precyzyjny strzał z woleja w prawy róg bramki Kolarza. Bramkarz Slavii był zasłonięty i nawet nie zareagował.

Inter Mediolan - Slavia Praga 1:1 (0:0)

Bramki: Barella 90+2 - Olayinka 63