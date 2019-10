Wielkie emocje w Mediolanie. Juventus dopadł Inter i jest liderem

Po sześciu kolejkach ekipa z Mediolanu miała nieskazitelny bilans. Odniosła sześć zwycięstw, strzelając 13 goli i tracąc tylko dwa. Turyńczycy byli blisko - tracili do lidera raptem dwa punkty.



Dlatego w niedzielny wieczór działo się co niemiara. Już w 4. minucie Miralem Pjanić kopnął w stronę Paulo Dybali. Rozpędzonego Argentyńczyka nie zatrzymał obrońca gospodarzy Milan Skriniar i zrobiło się 0:1.

Źródło: PAP/EPA Paulo Dybala szybko otworzył wynik meczu

Inter był oszołomiony, a Juventus dalej nacierał. Pięć minut później w poprzeczkę huknął Cristiano Ronaldo.

VAR w akcji

Turyńczycy przewagi nie wykorzystali, a przy okazji popełnili kosztowny błąd. Konkretnie Matthijs De Ligt, który w starciu w polu karnym z Lautaro Martinezem zagrał piłkę ręką. Emocje były ogromne, sędzia Gianluca Rocchi cierpliwie czekał aż sędziowie VAR sprawdzą kontrowersyjną sytuację z udziałem Holendra. W końcu uznali, że jedenastka należy się gospodarzom.



Rzut karny wykorzystał Martinez. Wojciech Szczęsny wyczuł intencje napastnika Interu, ale nie dał rady odbić strzału. Była dopiero 18. minuta.

Źródło: PAP/EPA Lautaro Martinez strzelił pewnie i wyrównał

Trener mediolańczyków Antonio Conte szalał przy linii bocznej. Dla niego to był szczególny mecz. W latach 2011-2014 zarządzał szatnią Juventusu, w tym czasie zdobywając aż trzykrotnie mistrzostwo Włoch. Z byłym klubem mierzył się dopiero pierwszy raz.



Milik bez zaufania trenera. Napoli bez goli w konfrontacji z Torino W niedzielnym... czytaj dalej » Kolejne gole były kwestią czasu. Zaraz Martinez zmusił do wysiłku Szczęsnego. A tuż przed przerwą Ronaldo nawet cieszył się z bramki, ale została ona anulowana, bo wcześniej na pozycji spalonej był Dybala.

Rezerwowy Higuain bohaterem

W drugiej połowie przeważali goście. To oni częściej atakowali na tle mediolańczyków, którzy już tak nie pędzili z jednego do drugiego pola karnego. Aktywny był Ronaldo, wspierał go jak mógł Dybala.



Inter bronił się, choć po jednym z wypadów Matias Vecino uderzył z dystansu. Piłka po rykoszecie odbiła się od słupka. Szczęsny odetchnął, nawet nie miał jak zareagować.



W minucie 80. Ronaldo podał do Rodrigo Bentancura, Urugwajczyk szybko oddał do Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk, przebywający na boisku od 18 minut (zastąpił Federico Bernardeschiego), wykorzystał sytuację sam na sam z Samirem Handanoviciem.



Higuain wcześniej trafił w szlagierze z Napoli (4:3), a w Mediolanie sprawił, że Inter znalazł pierwszego pogromcę.



Na szczycie ligi włoskiej doszło zatem do zmiany. Juventus objął prowadzenie. Ma punkt przewagi nad Interem.

7. kolejka Serie A:

sobota

SPAL- Parma 1:0

Verona - Sampdoria 2:0

Genoa - AC Milan 1:2

niedziela

Fiorentina - Udinese 1:0

Atalanta - Lecce 3:1

Bologna - Lazio 2:2

Roma - Cagliari 1:1

Torino - Napoli 0:0

Inter - Juventus 1:2