Inter ponownie liderem Serie A. Wspaniały gest Lukaku

Spotkanie drugiej drużyny Serie A z przedostatnią w tabeli Genoą nie zapowiadało emocji, choć piłkarze Thiago Motty żyli nadzieją, że pod nieobecność kilku graczy Interu zdołają w Mediolanie wywalczyć cenne punkty. Szansy nie wykorzystali, będąc przez większość spotkania dla Interu tłem.

Goście nie byli w stanie skonstruować skutecznego ataku. Przeszkadzać rywalom udawało im się tylko przez pierwsze pół godziny. Moment dekoncentracji gości niezwłocznie wykorzystali gracze Interu.

W 31. minucie obrońcy Genoi nie upilnowali w polu karnym Romelu Lukaku, który przepięknym strzałem głową pokonał bramkarza Andreia Radu. Dwie minuty później na 2:0 podwyższył Roberto Gagliardini, po kapitalnej asyście strzelca pierwszego gola. Chwilę później mogło być już 3:0, ale Antonio Candreva nie zrozumiał się z Lukaku, który niechcący zasłonił bramkę i to w niego trafiła kopnięta przez pomocnika piłka.

Po zdobyciu dwóch bramek już niemal pewny awansu na fotel lidera Serie A Inter nieco zwolnił. Ale to wcale nie oznaczało oddania inicjatywy gościom. Ci nadal rozgrywali piłkę niedokładnie i bez pomysłu.



Genoa słaba też po przerwie

Wznowienie gry po przerwie nie przyniosło zmiany obrazu spotkania. Piłkarze Genoi mogli mówić o sporym szczęściu, kiedy ich niefrasobliwości we własnym polu karnym wykorzystać nie potrafili napastnicy gospodarzy. Najpierw Lukaku trafił piłką w nogi bramkarza, potem okazję zmarnował Sebastiano Esposito.

Pierwszą akcję, która zmusiła do interwencji bramkarza Interu, goście przeprowadzili dopiero w 61. minucie, gdy Antonio Sanabria samotnie przedarł się w okolice pola karnego gospodarzy. Nie zdecydował się jednak na oddanie strzału, czekając na wsparcie ze strony Filipa Jagiełło. Uderzył dopiero po kilku podaniach, ale wywalczył jedynie rzut rożny.

Wspaniały gest Lukaku

Chwilę później było już 3:0 dla Interu. Rzut karny, podyktowany po faulu Kevina Agudelo, pewnie na gola zamienił Esposito. Początkowo "jedenastkę" zamierzał wykonać Lukaku. Reprezentant Belgii postanowił oddać jednak piłkę 17-letniemu koledze z drużyny, a ten strzelił swojego debiutanckiego gola dla Interu.



W 71. minucie Lukaku otrzymał piękne podanie w polu karnym i oddał fantastyczny strzał, umieszczając po raz kolejny piłkę w bramce Radu. Gdyby to on zamienił wcześniejszą "jedenastkę" na gola, spotkanie zakończyłby z hat-trickiem.

Goście próbowali jeszcze znaleźć sposób na pokonanie Samira Handanovicia strzałami z dystansu, ale te próby również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Inter, dzięki korzystniejszemu bilansowi bramek, wyprzedził Juventus i objął prowadzenie w Serie A.

Inter Mediolan - Genoa 4:0

Bramki: 1:0 Lukaku (31. minuta), 2:0 Gagliardini (33.), 3:0 Esposito (64. - rzut karny), 4:0 Lukaku (71.)

Inter Mediolan: Handanović - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Candreva (75. Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (72. Sensi), Biraghi (78. Dimarco) - Esposito, Lukaku

Genoa: Radu - Criscito, Romero, Biraschi, Ghiglione - Jagiełło (62. Rovella), Radovanović, Cassata - Agudelo Ardila - Sanabria (75. Cleonise), Pinamonti (72. Favilli)