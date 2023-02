Porto postraszyło San Siro, ale to Inter bliżej ćwierćfinału

Napoli zrobiło wielki krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarze Napoli,... czytaj dalej » Trzy włoskie drużyny znalazły się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Dwie z nich, AC Milan i Napoli, wygrały swoje pierwsze mecze, przybliżając się do awansu do ćwierćfinałów. Inter, jeśli chciał dołączyć do rywali z Serie A, również powinien rozgrywany na własnym stadionie mecz z FC Porto wygrać.

Od pierwszych minut próbowali więc wywrzeć na rywalu presję. Raz po raz zapuszczali się w pole karne gości, a gdy to nie przynosiło rezultatu, próbowali strzelać z daleka. Broniący bramki Porto Diogo Costa nawet na moment nie mógł sobie pozwolić na stratę koncentracji.

Goście doszli do głosu

Z czasem ataki Interu straciły na impecie, a do głosu doszli goście. Gra zrobiła się bardziej wyrównana, a w 37. minucie niewiele brakowało, by to Andre Onana wyciągał piłkę z siatki. Najpierw sam popisał się znakomitą interwencją, a chwilę później tuż sprzed linii bramkowej piłkę wybił jeden z obrońców.

Nerwowa końcówka pierwszej połowy należała znów do Interu, ale Costa ponownie uratował gości z opresji, odbijając lecącą w stronę siatki piłkę przedramieniem.

Do szatni obie drużyny schodziły przy bezbramkowym wyniku.

Drugie 45 minut przyniosło niewielką zmianę obrazu gry, która co prawda stała się nieco szybsza, ale wciąż nie przynosiła żadnej z drużyn bramek. Nieco więcej swobody na boisku mieli goście, którzy w ciągu pierwszego kwadransa drugiej części meczu stworzyli dwie groźne okazje bramkowe. W 56. minucie oddali z bliskiej odległości kilka strzałów na bramkę Interu, ale Onana popisał się doskonałym refleksem i jak w transie odbijał kolejne uderzenia. Ostatnie zostało oddane ze spalonego.



Po tych kilku niebezpiecznych akcjach piłkarze Interu postanowili oddalić zagrożenie od własnej bramki. Ponownie odzyskali inicjatywę w grze i prowadzili ją głównie na połowie rywali. Goście musieli szukać swoich szans w kontrach.

Nagłe osłabienie gości

Ostatni kwadrans piłkarze z Porto musieli rozgrywać w dziesiątkę, bo za kolejny faul czerwoną kartkę zobaczył Otavio. Ta sytuacja zmusiła gości do przesunięcia swoich sił do obrony.

Inter zwietrzył szansę i zaczął atakować jeszcze częściej, szukając różnych dróg przedostania się pod bramkę Costy. Ustawiony przez obronę gości mur zrobił się jednak bardzo trudny do sforsowania.

W końcu jednak Romelu Lukaku złamał linię obrony Porto. Belg, który na boisku pojawił się kilkanaście minut wcześniej, otrzymał perfekcyjne podanie na środek pola karnego. Jego strzał głową trafił w słupek, ale wobec dobitki Costa był już bezradny.



ROMELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!

Inter próbował jeszcze podwyższyć wynik, ale nie zdołał po raz drugi przedrzeć się przez zasieki ustawione przez gości. Przed rewanżem w Porto ma jednak jednobramkową zaliczkę.

Wyniki i program 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie mecze o godz. 21.00):

wtorek, 14 lutego

AC Milan - Tottenham Hotspur 1:0

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:0

środa, 15 lutego

Club Brugge - Benfica 0:2

Borussia Dortmund - Chelsea 1:0

wtorek, 21 lutego

Liverpool - Real Madryt 2:5

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2

środa, 22 lutego

RB Lipsk - Manchester City 1:1

Inter Mediolan - FC Porto 1:0

Rewanże: 7-8 i 14-15 marca

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł