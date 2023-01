Katastrofa Interu. "Pożegnanie"

Mediolańczycy przystępowali do meczu podbudowani znakomitym meczem z AC Milan (3:0) w Superpucharze Włoch. W poniedziałkowy wieczór na San Siro zachłyśnięci triumfem kibice Nerazzurrich z niedowierzaniem jednak musieli oglądać poczynania swoich ulubieńców.

Baldanzi jak Bellingham

Gospodarze grali wolno, a gracze Empoli raz za razem stwarzali zagrożenie pod bramką Andre Onany. Na domiar złego w 40. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę po obejrzał lider defensywy Milan Skriniar.



Kapitan Interu Mediolan kończy mecz w pierwszej połowie!



Przewagę jednego zawodnika przyjezdni wykorzystali w 66. minucie. To wtedy prowadzenie po kontrataku dał im gol Tommaso Baldanziego. 19-latek pojawił się na murawie niespełna dwie minuty wcześniej, a bramkę zdobył już w swojej pierwszej akcji. To czwarta bramka młodziana w tym sezonie. Stawia go w gronie innych młodych graczy występujących w czołowych ligach europejskich Jude'a Bellinghama i Youssoufy Moukoko.



Trener Interu Simone Inzaghi próbował ratować sytuację, desygnując do ataku Edina Dżeko i Romelu Lukaku, którzy mieli wraz z Lautaro Martinezem odwrócić wynik. Nie udało się.

Pierwsza porażka mediolańczyków w tym roku i pierwsza z Empoli od 17 lat stała się faktem (wcześniej z toskańską drużyną na własnym stadionie przegrali tylko raz - w 2004 roku). Ostatnią drużyną, która pokonała w Mediolanie Inter, była Roma - 1 października ubiegłego roku.

"Katastrofa Interu" - podkreśla we wtorek na okładce "La Gazzetta dello Sport". Strata mediolańczyków do prowadzącego Napoli wynosi już 13 punktów.

Zdaniem mediolańskiego dziennika, to zbyt duża strata, by walczyć jeszcze o mistrzostwo kraju. "Porażka z Empoli oznacza pożegnanie z marzeniem o scudetto" - przekonują dziennikarze.

We wtorkowy wieczór na cztery punkty może Interowi uciec również rywal zza miedzy, broniący tytułu AC Milan.

Wyniki 19. kolejki:

sobota

Verona - Lecce 2:0

Salernitana - Napoli 0:2

Fiorentina - Torino 0:1



niedziela

Sampdoria - Udinese 0:1

Monza - Sassuolo 1:1

Spezia - AS Roma 0:2

Juventus - Atalanta 3:3



poniedziałek

Bologna - Cremonese 1:1

Inter Mediolan - Empoli 0:1



wtorek

Lazio Rzym - AC Milan