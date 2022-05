Żurkowski postraszył Inter, ale obrońcy tytułu pozostali w grze o mistrzostwo

Inter dzięki wygranej przynajmniej do niedzieli może cieszyć się z pozycji lidera. Obecnie ma punkt przewagi nad lokalnym rywalem Milanem. Rossoneri w tej serii spotkań zmierzą się z Hellasem Verona.

Świetny początek Żurkowskiego

Walczący o obronę tytułu piłkarze Interu byli zdecydowanymi faworytami konfrontacji z Empoli. Goście plasują się w dolnej połowie tabeli, ale nie muszą się już martwić o utrzymanie. Mogło się wydawać, że to miejscowa drużyna będzie bardziej zdeterminowana, by sięgnąć po zwycięstwo, ale początek meczu zupełnie na to nie wskazywał.

Przyjezdni objęli prowadzenie już w piątej minucie spotkania. Żurkowski popisał się dynamicznym rajdem na prawym skrzydle, zakończonym precyzyjnym dośrodkowaniem do wbiegającego w pole karne Andrei Pinamontiego. Włoch wypożyczony do Empoli z Interu tylko dołożył nogę i szybko zrobiło się 0:1.



Piękna asysta Szymona Żurkowskiego!



Świetny rajd w wykonaniu Polaka i jeszcze ładniejsze podanie do A. Pinamontiego! Empoli FC sensacyjnie prowadzi na Giuseppe Meazza! #włoskarobotapic.twitter.com/j4ajdGvxza — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 6, 2022





Faworyci nie zdążyli się otrząsnąć po tym trafieniu, a piłka znów wylądowała w ich siatce. Tym razem posłał ją tam Żurkowski, ale gol nie został uznany. Jeden z jego kolegów biorących udział w akcji znajdował się na pozycji spalonej.

Przyjezdni nie spuszczali jednak z tonu i dopięli swego jeszcze przed upływem drugiego kwadransa gry. Z obroną mediolańczyków zabawił się Kristjan Asllani, a sędzia nie mógł mieć żadnych wątpliwości dotyczących zdobytej przez niego bramki. Zalewski robi furorę w Rzymie Świetna forma... czytaj dalej »

Przebudzenie mistrzów

Zespół prowadzony przez trenera Simone Inzaghiego w tym momencie zachowywał już tylko matematyczne szanse na obronę tytułu. Postawieni pod ścianą gospodarze dali jednak pokaz swojego charakteru. W ostatnich minutach przed przerwą remisowali już 2:2. Najpierw własnego bramkarza pokonał Simone Romagnoli, a tuż przed zejściem do szatni wyrównał Lautaro Martinez.

Argentyński napastnik niespełna 20 minut po zmianie stron ponownie zachował zimną krew w polu karnym i przechylił szalę zwycięstwa na stronę Interu. Żurkowski mógł to tylko obserwować z ławki rezerwowych. Chwilę wcześniej jego miejsce na boisku zajął Federico Di Francesco.

W końcowych fragmentach spotkania faworyci kontrolowali sytuację i przypieczętowali wygraną już w doliczonym czasie za sprawą trafienia Alexisa Sancheza.

Inter – Empoli 4:2 (2:2)

Bramki: 0:1 Andrea Pinamonti (5.), 0:2 Kristjan Asllani (28.), 1:2 Simone Romagnoli (40. – sam.), 2:2 Lautaro Martinez (45.), 3:2 Lautaro Martinez (64.), 4:2 Alexis Sanchez (90+4).

Plan 36. kolejki włoskiej ekstraklasy:

piątek:

Genoa - Juventus (godz. 21)

sobota:

Torino - Napoli (godz. 15)

Sassuolo - Udinese (godz. 18)

Lazio - Sampdoria (godz. 20.45)

niedziela:

Spezia - Atalanta (godz. 12.30)

Venezia - Bologna (godz. 15)

Salernitana - Cagliari (godz. 18)

Hellas Verona - AC Milan (godz. 20.45)

poniedziałek:

Fiorentina - AS Roma (godz. 20.45)