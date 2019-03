Ciąg dalszy przepychanki w Interze. Icardi usunięty z reklamowego plakatu

Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnych wpisów małżonki Icardiego, a zarazem jego agentki - Wandy Nary. Argentynka narzekała na klub twierdząc, że ten nie docenia jej męża i nie oferuje mu wystarczająco dużych pieniędzy w nowym kontrakcie.

To między innymi z tego powodu relacje między napastnikiem i pozostałymi piłkarzami uległy pogorszeniu, a Inter uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozbawienie go kapitańskiej opaski. Później Argentyńczyk uskarżał się na uraz kolana i zaprzestał treningów z resztą zespołu, choć dodatkowe badania wykazały, że nic mu nie dolega.

Kłótnia o żonę i agentkę. Inter zmienił kapitana Czarne chmury nad... czytaj dalej » Efekt jest taki, że Icardi trenuje indywidualnie w klubowym budynku, nie wie kiedy i czy w ogóle wróci, a Inter po ostatniej ligowej porażce z Cagliari spadł na 4. miejsce w tabeli. Jednak władze mediolańskiego klubu nie zamierzają ulegać presji ze strony piłkarza i jego żony. Wręcz przeciwnie - poszli z nimi na kolejną wymianę ciosów.

Zapomnieć o kapitanie

Od sezonu 2015/2016 aż do 13 lutego tego roku Icardi był kapitanem Interu. Wobec kontrowersji wywołanych przez żonę piłkarza stracił opaskę na rzecz Samira Handanovicia. Słoweniec zajął również miejsce Icardiego na najnowszym plakacie reklamowym grupy Suning dotyczącym współpracy z firmą elektroniczną AUX Group.



Źródło: Suning Icardi nie znalazł się na nowym plakacie Suning

Oprócz Handanovicia na plakacie znaleźli się: obrońcy Milan Skriniar i Stefan de Vrij, napastnik Lautaro Martinez oraz skrzydłowy Ivan Perisić. Jeszcze na początku stycznia ostatni z wymienionych był pokłócony ze szkoleniowcem Luciano Spallettim i klubowymi władzami, które nie zgodziły się na jego odejście. Dlatego nieobecność Argentyńczyka m.in. kosztem Chorwata i niedoświadczonego Martineza tym bardziej świadczy o tym, że jego konflikt z Interem jest zdecydowanie poważniejszy.

Suning to większościowy właściciel Interu, a ekspansja na azjatycki rynek jest jednym z najważniejszych zadań najmłodszego prezesa w historii klubu Stevena Zhanga.

Włoskie media, w tym serwis Sky Sport Italia i dziennik "Tuttosport" zwracają uwagę, że w ostatnich dniach Wanda Nara zaczęła śledzić profil Realu Madryt na Instagramie. Z jednej strony nic wielkiego, z drugiej 32-latka po raz kolejny dała do zrozumienia, że jej mąż niekoniecznie musi kontynuować karierę we Włoszech. Zresztą słowa, które wypowiedziała w rozmowie z dziennikiem "Marca" także dają do myślenia.

- Nie jest prawdą, że Mauro nie przeniósł się do Madrytu przeze mnie. Tak pisały media, ale to bzdury. Natomiast mogę zapewnić, że mamy wielki szacunek do Realu – wyznała.

Do tej pory najwięcej mówiło się o transferze Icardiego do Juventusu, który jest w stanie zapłacić za snajpera kwotę odstępnego w wysokości 110 milionów euro.

Kto da więcej

"W Mediolanie zdają sobie sprawę, że sposób, w jaki postępuje piłkarz nie może zostać zaakceptowany, bo doprowadziłoby to do katastrofy wewnątrz drużyny. Dlatego jeśli Icardi nie zaakceptuje warunków kontraktu proponowanych przez Inter, to klub sprzeda go tam, gdzie dadzą najwięcej" – napisał Sky Sport Italia.

Icardi trafił do Interu z Sampdorii latem 2013 roku. Obecny kontrakt 26-latka wygasa w czerwcu 2021 r. W sezonie 2018/2019 Argentyńczyk strzelił 15 goli w 28 meczach.