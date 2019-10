Inter wrócił do gry. Niesamowita końcówka w Mediolanie

Pierwszy taki mecz w Lidze Mistrzów. Chelsea zwycięska w Amsterdamie Piłkarze Ajaksu... czytaj dalej » Dwa mecze i tylko jeden punkt. Tak wyglądał bilans Interu Mediolan w tej edycji Ligi Mistrzów przed meczem z Borussią Dortmund. Po rozczarowującym remisie ze Slavią Praga (1:1) i porażce z Barceloną (1:2), w środę piłkarze Antonio Conte musieli zagrać o pełną pulę.

W zdecydowanie lepszej pozycji znajdowała się ekipa wicemistrzów Niemiec. W tej edycji Champions League Borussia jeszcze nie przegrała. Najpierw bezbramkowo zremisowała z Barceloną, a później pokonała na wyjeździe Slavię Praga (2:0).

W pierwszym składzie gości zabrakło Łukasza Piszczka. Polak usiadł na ławce rezerwowych, zaś jego miejsce na prawej obronie zajął Marokańczyk Achraf Hakimi.

Inter dopiął swego

Już od pierwszych minut piłkarze Interu próbowali jak najszybciej przedostać się pod bramkę Romana Buerkiego. Borussia była zdecydowanie bardziej cierpliwa. Gdy tylko zawodnicy w żółtych strojach byli przy piłce, to starali się ją szanować, próbując zawiązać jakąś koronkową akcję.

W 22. minucie piłkarze Antonio Conte wreszcie dopięli swego. Świetną podcinką z głębi pola - tuż za plecy obrońców BVB - popisał się Stefan de Vrij. Piłkę w "szesnastce" przyjął Lautaro Martinez i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza gości.

Wybuch radości na San Siro został jednak - przynajmniej na chwilę - powstrzymany przez arbitra. Anthony Taylor zdecydował się skorzystać z VAR-u, by sprawdzić, czy napastnik Nerrazurrich nie był na spalonym. Powtórki pokazały jednak, że linię złamał Nico Schulz i gol został uznany.

Borussia próbowała błyskawicznie zareagować, jednak brakowało dokładności. Defensywa Interu grała uważnie i nie pozwoliła podopiecznym Luciena Favre'a na zbyt wiele.

Semir Handanović musiał wykazać się dopiero na kilka sekund przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. Groźny strzał po ziemi z ostrego konta oddał Jadon Sancho, ale na posterunku był słoweński bramkarz.

W drugiej połowy obraz gry się nie zminiał. To Borussia przejęła inicjatywę, a Inter momentami był zepchnięty do głębokiej defensywy.

W 64. minucie groźny strzał zza linii pola karnego oddał Julian Brandt, ale jeszcze lepszą interwencją niż w pierwszych 45 minutach popisał się Handanović. W Mediolanie coraz bardziej zaczęło pachnieć wyrównaniem.

Dziesięć minut później Borussia mogła strzelić gola. Piłkę na jedenastym metrze w polu karnym gospodarzy przyjął Sancho, ale jego strzał został zablokowany przez ofiarnie interweniujących obrońców włoskiego zespołu. Futbolówka zatrzymała się tuż przed linią bramkową.

Niewykorzystany karny i zabójcza kontra

W 81. minucie San Siro znów ożyło. Inter wreszcie wyszedł z kontrą, a w pole karne gości wbiegł rezerwowy Sebastiano Esposito. Zaledwie 17-letni napastnik został powalony przez Matsa Hummelsa, a sędzia wskazał na "wapno".

Do piłki podszedł bohater pierwszej połowy - Lautaro Martinez. Argentyńczyk strzelił jednak fatalnie, a jego intencje wyczuł Buerki, zbijając piłkę do boku. Najszybciej dobiegł do niej Esposito, jednak przy próbie dobitki się poślizgnął.

W końcówce Borussia poszła na całość, a na boisku zrobiło się coraz więcej miejsca. Skorzystał z tego Inter i po kontrze w 89 minucie było już 2:0. Zawodnicy Conte znakomicie rozegrali akcję, wyprowadzając na czystą pozycję Antonio Candrevę. 32-latek uderzył mocno i precyzyjnie. Tym razem nie pomógł już nawet Buerki.

93' - FINITAAAAAA!



Vittoria fondamentale per noi!!!!! #InterBorussiaDortmund -



#Lautaro

#Candreva



Grandi ragazzi, sempre #FORZAINTER!!!! #InterBVB#UCLpic.twitter.com/Dm5j9rulBM — Inter (@Inter) 23 października 2019

Inter Mediolan - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

bramki: Martinez 22, Candreva 89

Inter: Handanović - Godin, De Vrij, Skriniar - Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (80. Biraghi) - Lukaku (62. Esposito), Lautaro Martinez (90+1. Valero).

Borussia: Buerki; Hakimi, Akanji (74. Bruun Larsen), Hummels, Schulz - Delaney (65. Dahoud), Witsel, Sancho, Hazard ( 84. Guerreiro), Weigl - Brandt.