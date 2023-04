Grad goli w Mediolanie. Inter w półfinale Ligi Mistrzów

Napoli wyczerpało limit szczęścia. Milan w półfinale Ligi Mistrzów W rewanżowym... czytaj dalej » Drużyna ze stolicy włoskiej mody miała solidną zaliczkę przed rewanżem w Mediolanie, bo za taką należało uważać wyjazdową wygraną 2:0. Nerazzurri nie zagrali w Portugalii wielkiego spotkania, ale potrafili z zimną krwią wykorzystać błędy rywala.

Rewanż przy wypełnionym po brzegi San Siro miał być więc dla gospodarzy formalnością. Szczególnie, że zaczął się perfekcyjnie. W 14. minucie znakomicie zachował się w polu karnym Nicolo Barella, który ograł obrońcę i strzałem lewą nogę pod poprzeczkę zdobył pierwszą bramkę.

Włoch ma patent na Benficę, bowiem trafił również do siatki w Lizbonie. Do przerwy Inter strzelił nawet drugiego gola, ale sędzia zauważył faul Lautaro Martineza, który przy strzale głową popychał obrońcę.

Kontrola po przerwie

Wielka fiesta w Mediolanie została nieco zmącona w 38. minucie. Ze znakomitego podania Rafy Silvy skorzystał Fredrik Aursnes i mieliśmy remis 1:1.

Po zmianie stron gospodarze kontrolowali przebieg spotkania, a w 65. minucie właściwie przypieczętowali awans. Po pięknej zespołowej akcji Federico Dimarco zagrał do Martineza, a ten z bliskiej odległości zapewnił Interowi prowadzenie. W tym momencie stało się jasne, że goście potrzebują aż trzech goli, aby odrobić straty.

Źródło: Getty Images Inter może cieszyć się z awansu

Teraz derby

Za to gospodarze nie zamierzali się zatrzymywać. Wynik na 3:1 podwyższył Joaquin Correa, który w polu karnym zatańczył z obrońcami i pewnym strzałem przy słupku zdobył trzecią bramkę.

Kiedy na San Siro trwała zabawa, gości walczyli już tylko o honorowe pożegnanie z Champions League. I trzeba im przyznać, że odpadli z prestiżowych rozgrywek godnie, bowiem dzięki zrywowi w końcówce strzelili dwa gole, remisując w jaskini lwa 3:3. Wprawdzie do awansu trochę im zabrakło, ale za to mogą wrócić do domu z podniesionymi głowami.

W półfinale Ligi Mistrzów obejrzymy derby Mediolanu, w których Inter zmierzy się z Milanem.

Półfinały zaplanowano na 9-10 i 16-17 maja, a finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.

Inter – Benfica 3:3 (1:1)

Bramki: dla Interu - Nicolo Barella (14); Lautaro Martinez (65), Joaquin Correa (78); dla Benfiki - Fredrik Aursnes (43), Antonio Silva (86), Petar Musa (90)

Pierwszy mecz Inter wygrał na wyjeździe 2:0. Awans - Inter.

Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek

Chelsea - Real Madryt 0:2, pierwszy mecz 0:2, awans Real Madryt

Napoli - AC Milan 1:1, pierwszy mecz 0:1, awans AC Milan



środa

Inter - Benfica 3:3, pierwszy mecz 2:0, awans Inter

Bayern Monachium - Manchester City 1:1, pierwszy mecz 0:3, awans City



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan - Inter

Real Madryt - Manchester City



Finał: 10 czerwca, Stambuł