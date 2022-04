Inter lepszy w meczu na szczycie. Ponownie jest liderem Serie A

W sobotę na San Siro powrócił po 12-letniej przerwie były szkoleniowiec Interu, słynny Portugalczyk Jose Mourinho, tym razem jako trener Romy. Nie miał jednak powodów do satysfakcji.

Walka o tytuł we Włoszech

Milan rozbity. Inter w finale Pucharu Włoch Inter Mediolan w... czytaj dalej » Goście nie zagrozili broniącej tytułu mistrza Włoch drużynie Nerazzurrich. Bramki dla gospodarzy w pierwszej połowie zdobyli Holender Denzel Dumfries i Chorwat Marcelo Brozović. Krótko po przerwie do siatki trafił także Argentyńczyk Lautaro Martinez.

Honorowego gola dla Romy strzelił Ormianin Henrich Mchitarjan w 85. minucie.



W tabeli Inter, który ma mecz zaległy, wyprzedza o punkt AC Milan oraz o pięć "oczek" Napoli, które w niedzielę zagra na wyjeździe z Empoli. Czwarty w klasyfikacji Juventus Turyn traci do Interu dziewięć punktów.



Wszystko wskazuje na to, że oba mediolańskie kluby stoczą walkę o Scudetto. We wtorek rywalizowały bezpośrednio w półfinale Pucharu Włoch (Inter zwyciężył 3:0 i awansował do finału), ale w lidze mierzyć się będą tylko "korespondencyjnie", bo oba spotkania już rozegrały.

Lepszy bilans ma AC Milan, który w roli gospodarza zremisował na San Siro 1:1, a jako gość zwyciężył 2:1.

Inter Mediolan - AS Roma 3:1 (2:0)

Bramki: Dumfries (30.), Brozović (40.), Martinez (52.) - Mchitarjan (85.)