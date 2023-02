Cztery dni do czterdziestki, a jemu ciągle mało. Pepe trzeci najstarszy w Lidze Mistrzów

RELACJA ZE ŚRODOWYCH MECZÓW 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW

Kepler Laveran Lima Ferreira, bo tak dokładnie nazywa się pochodzący z Brazylii Pepe, na europejskim poziomie gra już od właściwie dwóch dekad.

Po pełnych sukcesów czasach w Realu Madryt oraz rocznym przystanku w Besiktasie piłkarz niecałe pięć lat temu powrócił do Porto. I jak widać, nie ma zamiaru oddawać miejsca w składzie zespołu.

133-krotny reprezentant kraju w środowy wieczór od pierwszych minut wybiegł na murawę San Siro, gdy z Ivanem Marcano stworzył parę stoperów w meczu 1/8 finału Champions League pomiędzy Interem a klubem z Estadio do Dragao.

Giggs otwiera listę

Przeszedł tym samym do historii jako trzeci najbardziej wiekowy piłkarz, jaki znalazł się w wyjściowym składzie zespołu w fazie pucharowej najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek świata. Więcej lat mieli dotychczas tylko Ryan Giggs w 2014 (40 lat i 123 dni) oraz Alessandro Costacurta w 2006 roku (40 lat i dwa dni).

Języczkiem u wagi w całej sytuacji zdaje się jednak to, że 14 marca, czyli w dzień rewanżowego meczu obu ekip, Pepe będzie już niecałe trzy tygodnie po 40. urodzinach. Pojawia się więc ogromna szansa na to, aby na historycznym podium wspiął się o kolejną pozycję.