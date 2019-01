Real może wymienić się z Interem piłkarzami

Jak nie Icardi, to Harry Kane? Real szuka napastnika

Luka Modrić zdobywając Złotą Piłkę stał się dziesiątym piłkarzem Realu Madryt, który sięgnął po to trofeum. Niektórzy zawodnicy Królewskich podnosili Ballon d'Or za grę w innych ekipach, niż Real.

Saga transferowa związana ze zmianą barw klubowych przez Modricia ciągnęła się od czerwca do połowy sierpnia. Piłkarz chciał przenieść się do Mediolanu, by występować wspólnie z kolegami z reprezentacji Chorwacji: Sime Vrsaljko, Marcelo Brozoviciem i Ivanem Perisiciem. Ponadto Inter był gotowy zaoferować pomocnikowi czteroletni kontrakt i możliwość kontynuowania kariery w chińskim Jiangsu Suning.

Ostatecznie do negocjacji nie doszło, a wszystko zakończyło się na niezobowiązujących rozmowach z agentem zawodnika. Powodem była ostra reakcja Realu Madryt, który zagroził, że zgłosi sprawę do FIFA, jeśli Inter będzie próbował kontaktować się z Modriciem. Temat transferu w obecnym sezonie upadł, ale niewykluczone, że wkrótce powróci jak bumerang.

Jak informuje dziennik "La Gazzetta dello Sport" chorwacki piłkarz nie jest zadowolony z dalszej gry w barwach Królewskich i chce zmienić otoczenie. Modrić twierdzi, że prezydent Perez nie wywiązał się z obietnicy i nie pozwolił mu odejść tylko dlatego, że wcześniej sprzedał Cristiano Ronaldo do Juventusu.

Tymczasem Królewscy zawodzą w La Liga. Najpierw zespołowi nie szło pod wodzą Julena Lopeteugiego, a teraz złapał zadyszkę z Santiago Solarim na ławce. W ostatnią niedzielę klub z Santiago Bernabeu przegrał u siebie z Realem Sociedad 0:2 i obecnie plasuje się na 5. miejscu w tabeli ze stratą 10 punktów do prowadzącej Barcelony.

Zdaniem włoskich mediów, jeśli Inter zdoła zająć miejsce w pierwszej czwórce Serie A, co będzie równoznaczne z bezpośrednim awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to Modrić jeszcze bardziej będzie naciskał na transfer. Dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio cały czas monitoruje sytuację, a wicemistrz świata jest również oczkiem w głowie dyrektora generalnego Giuseppe Marotty.

Natomiast "Corriere dello Sport" informuje, że gdyby mediolańczycy rozpoczęli negocjacje z Modriciem, to Perez odpowie próbą pozyskania Icardiego. Kapitan i najlepszy strzelec Interu ma w kontrakcie klauzulę odstępnego opiewającą na 110 milionów euro, która będzie aktywna między 1 a 15 lipca. Oczywiście do tej pory wszystko może się zmienić, jeśli zawodnik zdecyduje się podpisać z klubem z San Siro nową umowę, w której klauzula zostanie podniesiona lub usunięta.

Jednak obecnie panuje przekonanie, że Argentyńczyk jest dość mocno rozczarowany brakiem awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i zastanawia się, czy na pewno warto dalej występować w czarno-niebieskich barwach. Z drugiej strony, może to być jedynie gra prowadzona przez piłkarza i jego żonę, a zarazem agentkę Wandę Narę, w celu wymuszenia zdecydowanie wyższych zarobków.