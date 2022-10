Inter - Barcelona: wynik i relacja na żywo

Sędzia doliczył osiem minut do I połowy.

Barcelona atakuje, ale robi to bardzo nieskutecznie.

Po kolejnym kornerze Lewandowski nie zdołał dojść do piłki.

Lewandowski szarżował lewą stroną, ale powstrzymał go Acerbi.

Onana przecina dośrodkowanie Dembele do Lewandowskiego.

Obecnie to Inter stara się skonstruować coś pozytywnego w ataku pozycyjnym.

Sędzia zaprasza obie drużyny do szatni na przerwę.

Correa trafił do siatki bramki Barcelony, ale gol nie został uznany, bo wcześniej Argentyńczyk był na spalonym.

Tym razem Bastoni zatrzymał "Lewego" po podaniu Pedriego. To była ważna interwencja, bo polski napastnik mógł znaleźć się sam na sam z golkiperem.

Lewandowski pierwszy raz strzelał na bramkę Interu, ale nieczysto trafił w piłkę i to nie mogło zaskoczyć bramkarza.

Dimarco zatrzymał podanie Dembele do Lewandowskiego.

Dośrodkowujący Marcos Alonso zablokowany w polu karnym Interu. Piłka zmierzała do "Lewego".

Skrzydłowi Barcelony wyraźnie szukają w polu karnym Lewandowskiego. Na razie piłka nie dotarła do polskiego napastnika.

Do meczu dwóch wielkich firm europejskiego futbolu już niewiele ponad 10 minut.

W meczu tej samej grupy C Bayern Monachium prowadzi u siebie z Viktorią Pilzno 5:0. Do końca konfrontacji pozostało kilkanaście minut.

20:03

- Jeśli chcemy zakwalifikować się do fazy pucharowej, to najbliższe dwa mecze z Barceloną wiele nam powiedzą - przyznał chorwacki pomocnik Interu Marcelo Brozović. Faktycznie, te spotkania wydają się kluczem do awansu z grupy.