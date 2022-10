Barcelona rozczarowała w Mediolanie. Będzie drżeć o awans

INTER - BARCELONA: RELACJA W EUROSPORT.PL>>>

Katalończycy przyjechali do stolicy Lombardii opromienieni. Weekendowe zwycięstwo na Majorce było dla nich już szóstym kolejnym i pozwoliło wskoczyć na fotel lidera Primera Division. Nastroje wśród miejscowych były z kolei zgoła inne, bo Inter w sześciu ostatnich meczach - licząc Serie A i Ligę Mistrzów - przegrał cztery razy.

Już po losowaniu grup tegorocznej Champions League było jasne, że to bezpośrednie starcia tych ekip będą decydować o awansie do 1/8 finału. Bayern jest na ten moment mocniejszy, obie drużyny już ograł, a Viktoria Pilzno, choć bardzo ambitna, to jedynie dostarcza punkty rywalom.

Bayern bawił się w najlepsze. Mecz Ligi Mistrzów rozstrzygnął w 20 minut Bayern Monachium... czytaj dalej » Wtorkowy mecz był szczególny dla Lewandowskiego, bo pomimo ponad stu meczów rozegranych w Lidze Mistrzów, nigdy nie miał okazji zagrać na legendarnym San Siro, czy to przeciwko Interowi czy Milanowi. Ten pierwszy raz okazał się niezwykle trudny.

Inter trafił do szatni

Barcelona przejęła inicjatywę od pierwszego gwizdka. To piłkarze Xaviego prowadzili grę, ale gorąco po raz pierwszy zrobiło się właśnie pod ich bramką. Po szybkim kontrataku z ponad 30 metrów bombę pod poprzeczkę posłał Hakan Calhanoglu, ale Marca-Andre ter Stegena nie zaskoczył.

Lewandowski na swoją pierwszą okazję musiał poczekać 17 minut. Właśnie wtedy dopadł na linii pola karnego do piłki od Ousmane'a Dembele, ale z trudnej pozycji nieczysto trafił i wielkiego zagrożenia nie było.

Niedługo później Barcelonie bardzo mocno się upiekło. Głowę we własnym polu karnym stracił Eric Garcia, który zagarnął piłkę ręką i naraził swoją ekipę na rzut rożny. Jego szczęście polegało na tym, że chwilę wcześniej, w tej samej akcji, na pozycji spalonej był Lautaro Martinez. Goście otrzymali kolejny sygnał ostrzegawczy, tym razem już bardzo poważny. Po kilku kolejnych akcjach do siatki Barcelony trafił Joaquin Correa, ale wcześniej był na bardzo wyraźnym spalonym.

Goście w końcu uspokoili grę i wrócili do budowania kolejnych ataków pozycyjnych. Przeprowadzał je głównie Dembele prawą stroną, ale wyraźnie mu nie szło. Kolejne próby dośrodkowań trafiały w obrońców, dryblingi stawały się coraz bardziej czytelne, więc żadna piłka nie dotarła do Lewandowskiego.

Barca stała się czytelna i zapłaciła za to jeszcze przed przerwą. W drugiej minucie doliczonego czasu gry piłka ponownie spadła pod nogi Calhanoglu przed polem karnym. Tym razem było nieco bliżej, około 22 metrów, i uderzył idealnie - płasko tuż przy samym słupku. Inter zamknął pierwszą połowę w sposób wymarzony. I mimo że to Barcelona miała więcej z gry, to było to prowadzenie zasłużone. Mediolańczycy byli kapitalnie zdyscyplinowani z tyłu i bardzo konkretni z przodu.

Źródło: Getty Images Hakan Calhanoglu świętuje gola w meczu z Barceloną

Nieuznany gol Barcelony

Po zmianie stron obraz gry wyglądał identycznie. Barcelona naciskała, ale była zupełnie niegroźna, nie tworzyła praktycznie żadnych sytuacji podbramkowych.

Coś drgnęło w 60. minucie, kiedy atak wyprowadził Gavi, a więcej miejsca w polu karnym miał Dembele. Francuz tym razem nie podawał, uderzył, a piłka zatrzymała się na słupku.

Barcelona biła głową i wydawało się, że gola nie strzeli. Tymczasem piłka do siatki w końcu wpadła. Po dośrodkowaniu Dembele z piłką minął się bramkarz Andre Onana, z czego skorzystał Pedri. Trafił pewnie i oszalał z radości. Pech Barcelony polegał na tym, że piłka po nieudanej interwencji Onany otarła się o rękę Ansu Fatiego i po analizie VAR trafienie cofnięto.

Ratunek dla Barcelony mógł przyjść w ostatniej chwili. Już w doliczonym czasie gry do piłki we własnym polu karnym wyskoczył Denzel Dumfries i - z powtórek telewizyjnych - wydawało się, że dotknął jej ręką. Po długiej analizie sędziów VAR, rzutu karnego jednak nie było.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w walce z piłkarzami Interu

Barcelona przegrała tym samym już szósty z dziesięciu ostatnich meczów w Lidze Mistrzów.

Liderem grupy C jest Bayern, który skompletował dziewięć punktów. Inter jest drugi z sześcioma, a Barcelona trzecia z trzema. Rewanż obu ekip już w przyszłym tygodniu w Katalonii. Ewentualna porażka Barcelony praktycznie zamknie jej drogę do awansu do 1/8 finału.

Inter - Barcelona 1:0 (1:0)

Bramka: Calhanoglu (45+2')

Wyniki wtorkowych spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów:



Grupa A

Ajax Amsterdan - SSC Napoli 1:6

Liverpool - Rangers FC 2:0



Grupa B

Club Brugge - Atletico Madryt 2:0

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0



Grupa C

Bayern Monachium - Viktoria Pilzno 5:0

Inter Mediolan - FC Barcelona 1:0



Grupa D

Olympique Marsylia - Sporting Lizbona 4:1

Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:0