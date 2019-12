Złamane serce młodego gracza Barcelony. Tak zareagował na katastrofę byłego klubu

Wpadka Ajaksu. Półfinalista poprzedniej edycji wyrzucony z Ligi Mistrzów Piłkarze Ajaksu... czytaj dalej » De Jong jest w Barcelonie od lipca, mistrzowie Hiszpanii zapłacili za niego aż 75 milionów euro. Wcześniej kilka lat spędził w Ajaksie, w którym przez dwa sezony grał jako podstawowy zawodnik. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów był jednym z głównych architektów sukcesu amsterdamczyków, którzy dotarli aż do półfinału, w którym wyeliminował ich Tottenham.

Odpadli na własne życzenie

W obecnych rozgrywkach sukcesu nie powtórzą. Ba, zabraknie ich nawet w szesnastce, która wiosną walczyć będzie w 1/8 finału. Sprawę pokpili ostatnim meczem, u siebie z Valencią. Do wtorkowego starcia przystępowali w roli lidera grupy, pewny awans dawał im nawet remis. Przegrali 0:1.

Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się De Jong. Kamery wychwyciły jak tuż po ostatnim gwizdku 22-letni Holender stoi na murawie i z przygnębieniem spogląda na telebim stadionu San Siro, na którym wyświetlono wyniki wtorkowych spotkań.



Was this the moment Frenkie de Jong found out Ajax had been eliminated from the Champions League? pic.twitter.com/31VJsu0Rc2 — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 10, 2019





Przed odpadnięciem Ajax uratować mogła jeszcze utrata punktów przez Chelsea w równolegle toczącym się spotkaniu z outsiderem grupy - Lille. Do cudu w Londynie nie doszło, gospodarze zwyciężyli 2:1 i tym samym Holendrzy znaleźli się poza rozgrywkami.

Barcelona przepustkę do 1/8 finału wywalczyła już wcześniej, we Włoszech wystawiła niemal całkowicie rezerwowy skład. De Jong - zazwyczaj zawodnik pierwszej jedenastki - na boisku pojawił się w drugiej połowie.

Faworyt Ligi Europy?

Wiosną 22-latek będzie trzymać kciuki za były klub w Lidze Europy, w której Ajax zagra jako trzecia drużyna fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na pocieszenie pozostaje mu fakt, że w tych rozgrywkach amsterdamczycy będą jednym z faworytów do końcowego triumfu.

6. kolejka Ligi Mistrzów WTOREK gr. E FC Salzburg - FC Liverpool 0:2 gr. E Napoli - Genk 4:0 gr. F Inter Mediolan - Barcelona 1:2 gr. F

Borussia Dortmund - Slavia Praga 2:1 gr. G

Benfica Lizbona - Zenit 3:0 gr. G

Ol. Lyon - RB Lipsk 2:2 gr. H

Ajax Amsterdam - Valencia 0:1 gr. H

Chelsea - Lille 2:1 ŚRODA gr. A

Club Brugge - Real Madryt 21.00 gr. A

PSG - Galatasaray 21.00 gr. B

Olympiakos - Crvena Zvezda 21.00 gr. B

Bayern Monachium - Tottenham

21.00 gr. C

Szachtar Donieck - Atalanta Bergamo 18.55 gr. C

Dinamo Zagrzeb - Manchester City 18.55 gr. D

Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa 21.00 gr. D

Bayer Leverkusen - Juventus

21.00