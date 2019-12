Piłkarz Interu posądzony o propagowanie faszyzmu. "Nawiązanie do filmu"

Złamane serce młodego gracza Barcelony. Tak zareagował na katastrofę byłego klubu Barcelona... czytaj dalej » W Mediolanie Inter przegrał z Dumą Katalonii 1:2 i pogrzebał szansę na awans do 1/8 finału - to oczywiście temat numer jeden we włoskich mediach sportowych, ale sporo miejsca poświęca się też Biraghiemu.

"Trzeba mieć fantazję"

Po jednym z fauli obrońca Nerazzurrich potrzebował pomocy lekarzy, a telewizyjne kamery zarejestrowały, jak piłkarz poprawia ochraniacz na nodze. Przedmiotem medialnej burzy okazała się grafika, która na nim widnieje - płomień we włoskich barwach, twarz rzymskiego żołnierza w hełmie bojowym oraz napis "Vae Victis" (z łac. biada zwyciężonym - red.). Internauci oraz część włoskich dziennikarzy momentalnie powiązali grafikę z postfaszystowską partią MSI i nie zostawili na piłkarzu suchej nitki. Jak się okazuje, zupełnie niesłusznie.



Ora, per me Biraghi la può pensare come gli pare, ma che un interista adotti 'guai ai vinti' come mantra boh, sembra davvero spassoso #vaevictis#Biraghi#Interhttps://t.co/Mkj06kDfO3 — Renato Pizzi (@R__Pizzi) December 11, 2019





- Biraghi gra w piłkę od dziecka, a od kilku lat jest zawodowcem. Nigdy nie powiedziano o nim złego słowa. To bolesne, że wyobraźnia kilku dziennikarzy może wywoływać zupełnie błędne wrażenie na temat człowieka. Trzeba mieć fantazję, by grafikę z ochraniacza powiązać z faszyzmem - burzył się agent Biraghiego w rozmowie z portalem Tuttomercatoweb. I kontynuował: Tylko krótko wyjaśnię: "Vae Victis" odnosi się do filmu "300" i jest nawiązaniem do zwycięskiej bitwy Spartan pod Termopilami.

Sam Biraghi znany jest z zamiłowania do historii. Wyżej wymieniony napis ma również wytatuowany na klatce piersiowej. Oprócz niego widnieją tam wizerunki rzymskich żołnierzy.

27-letni obrońca rozgrywa pierwszy sezon w Interze, do którego przeniósł się z Fiorentiny. W reprezentacji Włoch wystąpił siedmiokrotnie i zdobył jednego gola - jesienią ubiegłego roku w meczu na Stadionie Śląskim przeciwko Polakom.