Młody obrońca Lokomotiwu Moskwa zmarł podczas treningu

"Piłkarz źle się poczuł podczas indywidualnej sesji treningowej. Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane. Kesza był miłą i pomocną osobą, dobrym przyjacielem. Cały Lokomotiw jest w szoku po tym, co się stało. To wielki smutek dla całej naszej rodziny. Składamy kondolencje jego krewnym i przyjaciołom" – napisano w klubowym oświadczeniu.

"Zatrzymanie pracy serca"

Samochwałow nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie Lokomotiwu. W tym sezonie dla Kazanki rozegrał 16 meczów. Miał też na koncie jeden mecz w reprezentacji Rosji do lat 15.

Trener trzecioligowej drużyny Aleksiej Griszyn powiedział agencji R-Sport, że przyczyną zgonu było "zatrzymanie pracy serca".

Z powodu pandemii COVID-19 piłkarze Lokomotiwu są obecnie poddani kwarantannie domowej i trenują indywidualnie.