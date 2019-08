Miał iść do Manchesteru. Przedłużył kontrakt o dziewięć lat

Ostatniego dnia okienka transferowego, 8 sierpnia, wydawało się, że napastnik wyląduje w United, gdzie poszukiwano następcy Romelu Lukaku. Działacze z Old Trafford byli nawet skłonni zapłacić za niego 88 mln euro. Tyle wynosiła klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie napastnika, który w czerwcu skończył 25 lat.

Do transferu jednak nie doszło. Mało tego, już cztery dni później Williams związał się ze swoim obecnym klubem nowym, spektakularnym i niecodziennym kontraktem. Bardzo rzadko bowiem kluby decydują się podpisywać z piłkarzami tak długie umowy. Normą są cztero- i pięcioletnie kontrakty.

Tymczasem Inaki związał się klubem do 2028 roku.



"Dumny"

Kontrakt ten zapewnia piłkarzowi pozostanie w klubie z Kraju Basków do 34. roku życia. Jeśli ktoś będzie próbował go wykupić wcześniej, to będzie musiał liczyć się z wyłożeniem już nie 88, a 135 milionów euro. To nowy zapis w umowie Williamsa.

- Jestem w miejscu, w którym chcę być. Czuję dumę, że zostaję w tym klubie - powiedział po podpisaniu nowej umowy.

Jednym z jego wyzwań ma być pomoc w adaptacji jego brata Nico, który występuje w młodzieżowej drużynie z Bilbao.

Takie obrazki kibice Athletiku mogą oglądać jeszcze przez dziewięć lat

Ulubieniec kibiców

Czarnoskóry Hiszpan, którego ojcem jest Ghańczyk, a matką Liberyjka, jest wychowankiem klubu z San Mames.

Przez lata stał się jednym z ulubieńców miejscowych kibiców. Jego statystyki nie powalają jednak na kolana. W poprzednim sezonie trafił do siatki 14-krotnie w 41 występach. W sumie w 204 meczach strzelił 49 goli. Jest jednak dobrym talizmanem drużyny. Według dziennika "Marca" z nim w składzie Atlhetic nie przegrał żadnego meczu ligowego od 17 kwietnia 2016 roku.