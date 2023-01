Koniec niebywałej serii. Przez prawie siedem lat nie opuścił żadnego meczu

Wiadomo było, że kiedyś to niesamowite pasmo się skończy, kibice pytali się tylko kiedy.

Żeby przypomnieć sobie, kiedy Williams po raz ostatni opuścił mecz hiszpańskiej La Liga, trzeba cofnąć się do 7 kwietnia 2016 roku. Jego drużyna mierzyła się wówczas z Malagą. Potem w każdym spotkaniu, aż do tego niedzielnego, napastnik reprezentacji Ghany choćby na chwilę, ale pojawiał się na boisku. Unikał w tym czasie zarówno kontuzji, jak i zawieszeń za kartki.

Absolutny rekordzista

Licznik dobił aż do 251 kolejnych meczów. Powodem jego absencji w Galicji był "fizyczny dyskomfort", jak napisano w komunikacie klubu na Twitterze. W meczowym składzie się nie znalazł. Spotkanie oglądał z ławki rezerwowych.



@Williaaams45 se queda fuera de la lista por molestias físicas.#CeltaAthletic#AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) January 29, 2023

Real zawiódł w starciu z niedawnym rywalem Barcelony. Coraz większa strata 19. kolejka... czytaj dalej » 28-latek i tak może pocieszać się, że to do niego należy rekord kolejnych występów w meczach ligowych w Hiszpanii. Poprzedni należał do Juana Antonio Larranagi z Realu Sociedad i wynosił 202 rozegrane spotkania z rzędu. Starszy z braci Williams (młodszy Nico też gra na San Mames) pobił go w październiku 2021 roku.

Niewiele brakowało, a ta okazała liczba byłaby nieco niższa, bowiem już na początku bieżącego sezonu Williams został zmieniony w jednym ze spotkań z powodu kontuzji. Ostatecznie jednak zdołał się wykurować do następnego meczu. Finalnie stanęło na 251 występach, co jest niebywałym wyczynem, który z pewnością przetrwa długo.

Absencja Inakiego odbiła się na jego kolegach. W meczu 19. kolejki to Celta okazała się górą, wygrywając 1:0 po trafieniu Iago Aspasa w 71. minucie.



Iñaki Williams falha um jogo da La Liga pela primeira vez desde 17 de abril de 2016, devido a problemas físicos.



Foram 251 (!) jornadas consecutivas a jogar, um registo absurdo pic.twitter.com/3Nb5EuejXB — B24 (@B24PT) January 29, 2023

Seria meczów z rzędu w lidze hiszpańskiej:

1. Inaki Williams - 251

2. Juan Antonio Larranaga - 202

3. Luis Miguel Arconada - 188

4. Andoni Zubizarreta - 184

5. Alfredo Di Stefano - 171

6. Juan Antonio Ipina - 165

7. Alberto Lopez - 151

8. Juan Antonio Ortega - 150