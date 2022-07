Ile Lewandowski będzie zarabiać w Barcelonie? Polak zgodził się na mniejszą pensję

Lewandowski najdroższym Polakiem, Bayern też pobił rekord Ciągnęło się to... czytaj dalej » W ostatnim czasie Lewandowski inkasował rocznie, według niemieckiego "Bilda", 24 miliony euro brutto - najwięcej spośród wszystkich piłkarzy w całym Bayernie. Polak miał jeszcze rok ważny kontrakt z monachijskim klubem, ale uznał, że teraz, tuż przed 34. urodzinami, jest ostatnia szansa na topowy transfer w jego karierze.

Choć interesowały się nim m.in. PSG i Chelsea, "Lewy" od początku nastawiony był na przejście do Barcelony. Do tego stopnia, że zgodził się nawet na znaczące obniżenie zarobków.

Ile Lewandowski będzie zarabiać w Barcelonie?

W ostatnich dniach hiszpańscy dziennikarze wskazywali, że pensja napastnika za jeden sezon miała wynosić około 30 mln brutto, a więc mniej więcej 15 mln euro netto.

Teraz bardziej konkretne informacje przekazał ceniony dziennikarz Fabrizio Romano. Jak podaje Włoch, Polak będzie zarabiał około dziewięciu milionów euro netto za sezon.

Dodał także, że Lewandowski po raz pierwszy rozmawiał z trenerem FC Barcelona Xavim pod koniec lutego, a kluczem do transakcji były dobre relacje menedżera piłkarza Piniego Zahaviego z prezydentem Barcy Joanem Laportą.



Robert Lewandowski #FCB



Salary around €9m net per season.

First call with Xavi, end of February.

Bayern receive €45m plus €5m add ons.

Robert’s contract to be signed on Sunday.

Pini Zahavi-Laporta relationship, key for this deal.



Official, done deal.pic.twitter.com/Oi9q0ISDp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

Najdroższy transfer Polaka w historii

50 milionów euro, która ma być zapłacone Bayernowi przez Barcelonę oznacza jednocześnie, że Lewandowski stał się najdroższym piłkarzem w historii polskiego futbolu.

Od stycznia 2019 roku aż do teraz palmę pierwszeństwa dzierżył inny napastnik, Krzysztof Piątek, za którego AC Milan zapłacił Genoi 35 mln euro.