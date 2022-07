Lewandowski najdroższym Polakiem, Bayern też pobił rekord

Robert Lewandowski jest już w Monachium. Jego kontrakt z Bayernem wciąż obowiązuje i tak, jak każdy zawodnik tego klubu, po urlopie zameldował się w szpitalu na badaniach medycznych. Żadna telewizyjna kamera nie dostrzegła jednak wjazdu Polaka do ośrodka treningowego Bayernu. Lewandowski nie chce już grać w drużynie mistrza Niemiec. Jego wymarzonym klubem jest Barcelona, ale Katalończycy wciąż nie przesłali do Monachium oferty, która byłaby przełomem w negocjacjach.

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Robert Lewandowski ma się stawić na treningu Bayernu. On sam z klubem się żegnał w internetowym wpisie, ale klub nie pożegnał się z nim. W tej historii - obok "Lewego" - główną rolę grają też potężne pieniądze. Bayern za snajpera z Polski chce co najmniej 50 milionów euro.

Co czeka Lewandowskiego w Barcelonie? "Eksperymentalny sezon" na początek - Myślę, że to... czytaj dalej » Kiedy na początku ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski Lewandowski na konferencji prasowej powiedział, że jego "historia z Bayernem dobiegła końca i po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobraża sobie dalszej, dobrej współpracy", stało się jasne, że lawina ruszyła.

Do czterech razy sztuka

Jego zatrudnieniem od początku najbardziej zainteresowana była Barcelona. Katalońskie media już w kwietniu zaczęły wysyłać sygnały, ile klub jest w stanie przeznaczyć na piłkarza, którego kontrakt z Bayernem obowiązywał do czerwca 2023 roku. Zresztą sam Polak nie brał pod uwagę innego kierunku, choć zainteresowane nim były także m.in. PSG i Chelsea.

Padały różne kwoty. Początkowo mówiło się o 30-35 milionach euro. Na więcej Blaugrana, będąca od kilku lat w trudnej sytuacji finansowej, nie mogła sobie pozwolić. Władze Bayernu konsekwentnie odrzucały oferty, tłumacząc, że piłkarz nie jest na sprzedaż i wypełni kontrakt.

Nie przystały też na trzecią ofertę, opiewającą na kwotę 40 mln euro, złożenie której potwierdził nawet sam prezydent Barcy Joan Laporta. Ugięły się dopiero dopiero przy ostatniej propozycji - 50 mln euro.

Źródło: Imago Lewandowski odchodzi do FC Barcelona

Piątek wyprzedzony

W ten sposób Lewandowski, który w sierpniu skończy 34 lata, nie tylko trafił na listę największych polskich transferów w historii, ale został też jej liderem. Wcześniej w historii nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek klub zapłacił za polskiego piłkarza takie pieniądze.

Dotychczas najwięcej kosztował jego kolega z reprezentacji Krzysztof Piątek. W styczniu 2019 roku AC Milan zapłacił za niego aż 35 mln euro. Co ciekawe, "Pio" widnieje na liście najdrożej sprzedanych Polaków dwukrotnie. Gdy w 2020 roku sprowadzała go Hertha Berlin, wydała 24 mln.

W pierwszej piątce znalazło się też miejsce dla Arkadiusza Milika, który w 2016 roku kosztował Napoli 32 mln oraz Grzegorza Krychowiaka. W tym samym okienku transferowym polski pomocnik przechodził do PSG za co najmniej 26 mln.

Najdroższe transfery Polaków w historii Zawodnik Z Do

Rok Cena* 1. Robert Lewandowski Bayern FC Barcelona 2022 50,0 mln euro 2. Krzysztof Piątek Genoa AC Milan 2019 35,0 3. Arkadiusz Milik

Ajax Amsterdam Napoli 2016 32,0 4. Grzegorz Krychowiak Sevilla FC

Paris Saint-Germain

2016 27,5 5. Krzysztof Piątek AC Milan Hertha Berlin 2020 24,0 6. Wojciech Szczęsny

Arsenal Juventus 2017 18,0 7. Piotr Zieliński Udinese Napoli 2016 16,0

Rekord w Bayernie

Przechodząc do klubu ze stolicy Katalonii "Lewy" stanie się również najlepszą transakcją sprzedaży klubu z Bawarii w historii. Gdy transfer za 50 milionów euro zostanie potwierdzony, to tym samym pobije on poprzedni rekord Douglasa Costy. Brazylijski skrzydłowy w 2018 roku odszedł do Juventusu za 40 milionów euro.

W 2019 roku do Borussii Dortmund za 30,5 miliona euro wrócił obrońca Mats Hummels.

W ostatnim sezonie w Bundeslidze Lewandowski strzelił 35 goli.

Najdroższe transfery w historii Bayernu:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 50 mln euro

2. Douglas Costa (Juventus, 2019-19) – 40 mln euro

3. Mats Hummels (Borussia Dortmund, 2019-20) – 30,5 mln

4. Toni Kroos (Real Madryt, 2014-15) – 25 mln

5. Owen Hargreaves (Manchester United, 2007-08) – 25 mln

6. Thiago Alcantara (Liverpool, 2020-21) – 22 mln