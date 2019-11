Casillas wrócił do treningów. "Minęło sześć miesięcy i trzy dni"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

Piękne zachowanie kibiców oraz piłkarzy FC Porto. Przed meczem z Aves na trybunach pojawiła się oprawa wspierająca Ikera Casillasa. Specjalny baner trzymali również piłkarze. Hiszpan 1 maja doznał zawału serca na treningu. Przeszedł operację, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, ale prawdopodobnie nie wróci już do zawodowego futbolu.

Legendarny golkiper Realu Madryt, a ostatnio zawodnik FC Porto, nie zamierza kończyć kariery. Na swoim Twitterze zamieścił zdjęcie piłkarskich butów. "Minęło sześć miesięcy i trzy dni, odkąd po raz ostatni byłyście w użyciu" – dopisał Hiszpan. Właśnie wznowił zajęcia w klubie z Estadio do Dragao.



6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 listopada 2019





20-30 minut

W maju Casillas przygotowywał się w centrum treningowym PortoGaia do ligowego spotkania z Aves. Trenował przy 20-stopniowej temperaturze, gdy nagle stracił przytomność. Zajęcia zostały przerwane, a piłkarz natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono zawał serca. Mistrz świata z 2010 roku bardzo szybko doszedł do siebie i już pięć dni później był w domu.

1 lipca poinformował, że "wrócił do pracy". Według dziennika "Marca" miał pracować głównie nad siłą, oczywiście bez zbytniego forsowania się. Natomiast w poniedziałek powrócił do zajęć indywidualnych na piłkarskim boisku – na razie trenuje po 20-30 minut.

W FC Porto również liczą, że bramkarz będzie mógł wrócić do gry, a przede wszystkim wspierał kolegów swoim doświadczeniem. Z tego powodu, co zaskoczyło nawet portugalskich dziennikarzy, Casillas został zgłoszony do rozgrywek ligowych. Obecnie pierwszym golkiperem Smoków jest Argentyńczyk Augustin Marchesin.

Casillas przeniósł się do Porto w lipcu 2015 roku. Rozegrał 156 spotkań, w których 74 razy zachował czyste konto oraz puścił 116 goli. Wcześniej przez 15 lat święcił triumfy w barwach Realu Madryt.