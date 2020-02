Nowe wyzwanie Casillasa. Oficjalnie ogłosił start w wyborach

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

11.12.2018 | FC Porto pokonało we wtorek 3:2 Galatasaray na wyjeździe w ostatnim spotkaniu w grupie D Ligi Mistrzów. Dla bramkarza portugalskiej drużyny Ikera Casillasa było to setne zwycięstwo w tych rozgrywkach. Taką liczbą wygranych meczów w Champions League może się pochwalić tylko Cristiano Ronaldo.

Jego rywalem w wyborach będzie aktualny przewodniczący RFEF Luis Rubiales. Szefuje on hiszpańskiej federacji piłkarskiej od maja 2018 roku.



"Tak, będę kandydatem na stanowisko przewodniczącego RFEF podczas najbliższych wyborów. Wspólnie umieścimy naszą federację na najlepszym światowym poziomie: hiszpańskim" - napisał w mediach społecznościowych Casillas.



Poniedziałkowe ogłoszenie kandydatury przez Casillasa jest potwierdzeniem spekulacji ukazujących się od połowy lutego w mediach.



Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020





Utytułowany