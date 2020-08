Oficjalne pożegnanie Casillasa. "Moja droga zaprowadziła mnie do wyśnionego celu"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

11.12.2018 | FC Porto pokonało we wtorek 3:2 Galatasaray na wyjeździe w ostatnim spotkaniu w grupie D Ligi Mistrzów. Dla bramkarza portugalskiej drużyny Ikera Casillasa było to setne zwycięstwo w tych rozgrywkach. Taką liczbą wygranych meczów w Champions League może się pochwalić tylko Cristiano Ronaldo.

Koronawirus storpedował plany Casillasa. "Powinniśmy się jednoczyć, nie dzielić" Iker Casillas w... czytaj dalej » Nazwisko Casillasa rozbudzało wyobraźnie przez dwie ostatnie dekady. Lista jego osiągnięć jest długa. Sięgnął między innymi po mistrzostwo świata, dwa tytuły mistrza Europy, pięć mistrzostw Hiszpanii i jedno Portugalii, a także trzykrotnie triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Swój ostatni oficjalny mecz rozegrał dla FC Porto pod koniec kwietnia 2019, na kilka dni przed tym, jak doznał zawału serca. Choć wrócił do pełni sprawności, to między słupkami już nie stanął. Ostatnio pełnił funkcję dyrektorską w FC Porto.

"Jedna z najtrudniejszych decyzji"

We wtorek z piłką - przynajmniej tą w wydaniu zawodniczym - pożegnał się na dobre, oficjalnie.

"To jeden z najważniejszych i najtrudniejszych dni w moim sportowym życiu. Ważna jest ścieżka, którą podróżujesz i ludzie, którzy Ci towarzyszą, a nie cel, do którego dążysz, ponieważ on przychodzi sam wraz z pracą i wysiłkiem. Uważam, że bez wahania mogę stwierdzić, że moja droga zaprowadziła mnie do wyśnionego celu" - napisał w obszernym liście opublikowanym w mediach społecznościowych.



Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1aspic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020





Casillas jest wychowankiem i legendą Realu Madryt. W barwach Królewskich rozegrał aż 725 meczów. Koszulkę reprezentacji Hiszpanii zakładał 167 razy.