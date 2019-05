Casillas z "radosnym sercem". "Wracamy do zdrowia"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

02.05 | Iker Casillas dostał zawału serca podczas treningu i trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Zawodnik FC Porto za pośrednictwem Twittera przekazał informację, że już wszystko z nim dobrze i dziękuje za słowa otuchy. W klinice miano poddać go cewnikowaniu serca czyli badaniu polegającym na pomiarze ciśnienia w jego jamach. Według lekarzy stan Casillasa jest dobry, ale w tym sezonie ma już nie zagrać.

"Dzień dobry! Ja z radosnym sercem, a wy? Wracamy do zdrowia" - to poniedziałkowy wpis hiszpańskiego bramkarza w mediach społecznościowych.



Buenos días!! Yo con el #CorazónContento y vosotros?? Seguimos mejorando! #ElLunesSuenahttps://t.co/fKkWY8quHl — Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 maja 2019





Casillas uśmiechnięty Do tych paru słów dołączył link z piosenką wypromowaną w 1968 roku przez hiszpańską wokalistkę Marisol. Jej tytuł to "Radosne serce". Nieprzypadkowo. O swoim nastroju Casillas zdążył już wspomnieć.



To może oznaczać jedno. On i jego serce mają się już lepiej.

Wypis jeszcze w poniedziałek?

Do szpitala CUF w Porto, jednego z największych w kraju, trafił w środę po zawale serca, jaki przeszedł w trakcie treningu. Zajęcia zespołu przerwano.



Casillas przeszedł zabieg cewnikowania serca, przywrócono mu drożność naczyń krwionośnych jednej z głównych tętnic.



Jeszcze w środę pół piłkarskiego świata dodało mu otuchy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oświadczenie wydał jego były klub Real, w którym spędził 16 lat i z którym pięć razy rządził w Hiszpanii i trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów.

Odwiedzili go koledzy z drużyny, wszyscy bez wyjątku w koszulkach z nazwiskiem Hiszpana na plecach.

W ciepłych słowach o nim wypowiedział się nawet Jose Mourinho, z powodu którego Casillas musiał odejść z Madrytu w 2015 roku.

Nie wiadomo, czy jeszcze zagra

Według portugalskich mediów 38-latek jeszcze w poniedziałek opuści klinikę i w domu będzie kontynuować rehabilitację.

Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle wróci na boisko. Victor Valdes, inny hiszpański bramkarz, namawia go do przejścia na emeryturę.