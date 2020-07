"Marca": Iker Casillas do Realu Madryt

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

Casillas to wychowanek Realu, drugi na liście rekordzistów klubu pod względem liczby występów (725). Więcej zanotował jedynie Raul. Ze stołeczną ekipą był związany już od 1990 roku. Po 25 latach niespodziewanie rozstał się z ukochaną drużyną i przeniósł do FC Porto. Tłumaczył to nieustanną krytyką, z którą musiał się zmagać w ostatnich sezonach gry dla Królewskich. Wielu kibiców obwiniało za to prezesa Florentino Pereza, za którego rządów z zespołem w nie najlepszej atmosferze pożegnano kilka klubowych legend.

Wygląda na to, że obie strony zapomniały już o konflikcie. Jak donosi "Marca", Casillas od następnego sezonu będzie doradcą prezesa Realu. Szczegóły dotyczące zakresu jego obowiązków mają zostać ustalone w nadchodzących tygodniach. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy będzie on jednak pełnić podobną rolę do Zinedine'a Zidane'a w początkach jego pozaboiskowej kariery w Realu.

Do końca bieżących rozgrywek słynny bramkarz jest jeszcze formalnie związany z FC Porto, lecz na boisku nie występuje już od ponad roku, gdy jego karierę podczas treningu przerwał zawał serca.

Jeszcze na początku bieżącego roku wydawało się, że dalsza kariera zawodowa Casillasa potoczy się zupełnie inaczej. Zamierzał on powalczyć o stanowisko prezesa Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej. Plany te pokrzyżował jednak wybuch pandemii COVID-19. Ostatecznie porzucił pomysł kandydowania z uwagi na trudną sytuację społeczną i ekonomiczną, która dotknęła jego ojczyznę.

- Myślę, że w tym momencie powinniśmy się jednoczyć, a nie dzielić, ponieważ zarówno futbol, jak i całe społeczeństwo, teraz tego najbardziej potrzebują - tłumaczył za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zostawienie za sobą konfliktów i pojednanie z Perezem są najlepszym dowodem tego, że legenda Realu nie rzucała słów na wiatr. Po pięcioletniej rozłące wreszcie wraca do domu.