Zaskakujący ruch Porto. Casillas zgłoszony do rozgrywek

Nazwisko Casillasa pojawiło się na oficjalnej stronie Primeira Ligi. Hiszpan został przedstawiony jako członek pierwszej kadry 31-krotnych mistrzów Portugalii. Biorąc pod uwagę poważne problemy zdrowotne, jakie przechodził w ostatnim czasie, jest to spora niespodzianka.

Nie zanosiło się na to

Zaskoczone są nawet portugalskie media. Dziennik "Record" zwraca uwagę, że niespełna dwa tygodnie temu Casillas nie wziął udziału w prezentacji zespołu na nowy sezon. Co więcej, kilkanaście dni wcześniej Porto ogłosiło, że bramkarz dołączył do sztabu trenerskiego zespołu. Oprócz tego w międzyczasie zakontraktowało też nowego golkipera, Argentyńczyka Agustina Marchesina, który we wtorek zagrał w spotkaniu z Krasnodarem (1:0) w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Jednocześnie portugalska gazeta przytacza słowa Cesca Fabregasa, kolegi Casillasa, który przyznał, że doświadczony bramkarz zdradził mu, że "nie stracił nadziei i liczy jeszcze na powrót na boisko".

Źródło: Getty Images Iker Casillas trafił do FC Porto w 2015 roku

Szybko zaczął treningi

Problemy Casillasa zaczęły się 1 maja. Wtedy źle się poczuł podczas treningu i został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano zawał. Sytuację szybko opanowano, ale i tak zatrzymano go w placówce na kilka dni. Opuścił ją 6 maja i wówczas mówił, że nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości, ale tak czy inaczej czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".

Zaledwie dwa miesiące po ataku serca rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, wciąż nie wiadomo, czy będzie kontynuował występy na boisku.



Większość kariery spędził w Realu Madryt. Grał w tym klubie w latach 1999-2015. Triumfował m.in. pięć razy w ekstraklasie i trzykrotnie w Lidze Mistrzów. Cztery lata temu przeniósł się do Porto. Z zespołem narodowym sięgnął po złoty medal mundialu w 2010 roku oraz wywalczył mistrzostwo Europy w 2008 i 2012.