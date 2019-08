Wyjątkowo długa walka o Ligę Mistrzów. 22 rzuty karne, dziewięć zmarnowanych

13.08 | Mnóstwo goli i kilka niespodziewanych rozstrzygnięć. We wtorkowy wieczór trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów nie przebrnęły m.in. Celtic Glasgow, FC Porto czy FC Basel.

Przed tygodniem w Serbii padł remis 1:1. We wtorkowym rewanżu w Danii padł taki sam wynik, co oznaczało dogrywkę. W niej przewagę mieli gospodarze, którzy od 54. minuty grali z przewagą jednego piłkarza po czerwonej kartce Nemanji Milunovicia. Siły wyrównały się w 112. minucie, gdy z boiska wyleciał Pep Mas.

W ciągu dodatkowych pół godziny gry gospodarzy oddali 12 strzałów, (piłkarze Crveny Zvezdy zero), ale ani jeden nie znalazł drogi do siatki przeciwnika. O tym, kto wywalczy awans miał zadecydować konkurs rzutów karnych. Dzień sensacji. Uznane marki poza Ligą Mistrzów Mnóstwo goli i... czytaj dalej »

Nie trafiali nawet w bramkę

W nim z sześciu pierwszych strzałów tylko trzy wpadły do siatki. Łącznie piłkarze mylili się aż dziewięć razy. Zdecydowana większość to efekt nie świetnych parad bramkarskich, ale fatalnych pudeł nad poprzeczką.

Wpływ na to na pewno miały nie najlepsze warunki panujące w polu karnym.

- Warunki nie były optymalne, ale były takie same dla obu drużyn - więcej czarnej ziemi niż trawy, ledwo było widać białą plamę. Przy podchodzeniu piłka lekko się podnosiła - tłumaczył piłkarz Kopenhagi Jonas Wind, który tydzień temu wykorzystał jedenastkę przeciwko serbskiej drużynie.

We wtorek okazał się największym pechowcem. Do rzutu karnego 20-letni Duńczyk podchodził dwa razy. Jako pierwszy i jako ostatni. Pierwszego wykorzystał, 22. jedenastkę zatrzymał Milan Borjan, który kilka lat temu z powodzeniem bronił w Koronie Kielce.

Skończyło się wynikiem 7:6 dla Czerwonej Gwiazdy.

Źródło: EPA/Anders Kjaerbye Jonas Wind nie trafił ostatniego karnego

- Jestem niesamowicie rozczarowany. Miałem nadzieję, że uda nam się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, a tu podchodzę do kluczowego karnego i zostaję czarnym charakterem, jeśli można tak to nazwać. Inna sprawa, że powinniśmy byli zamknąć mecz w regulaminowym czasie lub dogrywce. Owszem w konkursie jedenastek byli też inni, którzy spalili swą próbę, pamiętajmy, że rzuty karne często są loterią, wszystko może się w nich zdarzyć - żalił się Wind.

Na pocieszenie

Kolejnym rywalem duńskiej drużyny w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy będzie zwycięzca pary FC Riga - HJK Helsinki. - Będzie boleć przez kilka następnych dni, ale cóż, musimy teraz zrobić wszystko, by dostać się do Ligi Europy - pocieszał się młody zawodnik.

Z kolei Crvena Zvezda Belgrad o awans do Ligi Mistrzów powalczy z Young Boys Berno.

Źródło: EPA/Anders Kjaerbye Radość piłkarzy Crvenej Zvezdy Belgrad w Kopenhadze

Wyniki 3. rundy eliminacji: (gwiazdka oznacza awans):

Karabach Agdam - *APOEL Nikozja 0:2 (0:1); pierwszy mecz 2:1

*Rosenborg Trondheim - NK Maribor 3:1 (0:1); 3:1

Dynamo Kijów - *FC Brugge 3:3 (1:1); 0:1

FC Kopenhaga - *Crvena Zvezda Belgrad 1:1 po dogr. (1:1, 1:1), karne 6-7; 1:1

Ferencvaros Budapeszt - *Dinamo Zagrzeb 0:4 (0:1); 1:1

*Ajax Amsterdam - PAOK Saloniki 3:2 (1:1); 2:2

*LASK Linz - FC Basel 3:1 (0:0); 2:1

*Olympiakos Pireus - Istanbul Basaksehir 2:0 (0:0); 1:0

Celtic Glasgow - *CFR Cluj 3:4 (0:1); 1:1

FC Porto - *FK Krasnodar 2:3 (0:3); 1:0

Pary IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

ścieżka mistrzowska

CFR Cluj - Slavia Praga

APOEL Nikozja - Ajax Amsterdam

Dinamo Zagrzeb - Rosenborg Trondheim

Young Boys Berno - Crvena Zvezda Belgrad

ścieżka ligowa

Olympiakos Pireus - FK Krasnodar

LASK Linz - FC Brugge

Mecze tej fazy odbędą się w dniach 20-21 i 27-28 sierpnia.