Groźby przed meczem o awans. "Tam jest grill, może będą wulgaryzmy i szarpanina"

Kibice zaatakowali ochronę, strzały z rakietnicy. W Radomiu mecz podwyższonego ryzyka Kiedy piłkarze z... czytaj dalej » Do zakończenia sezonu pozostały dwie kolejki. Na trzeci poziom rozgrywkowy awansuje tylko zwycięzca grupy. W tej, w której rywalizują Legionovia i Polonia, sytuacja jest niezwykle ciekawa.

Legionowianie prowadzą. W 34 meczach zdobyli 75 punktów. Warszawianie natomiast są na drugim miejscu i mają o dwa punkty mniej. Co ciekawe, jeszcze przed poprzednią kolejką to Czarne Koszule były liderem, ale przegrały sensacyjnie z walczącym o utrzymanie zespołem GKS Wikielec.

Wygrana daje awans

Los sprawił, że w sobotę dojdzie do spotkania obu największych kandydatów do awansu.

Wygrana Legionovii sprawi, że to drużyna spod Warszawy w przyszłym sezonie zagra w II lidze, na poziomie centralnym. Polonia musi wygrać, aby ponownie objąć prowadzenie w tabeli, remis także przedłuży jej szanse.

W ostatniej kolejce Legionovia gra na u siebie z Błonianką Błonie, a zespół ze stolicy na wyjeździe z Wissą Szczuczyn.

W czwartek próbowano zdemotywować zawodników z Legionowa. W nocy na stadionie Legionovii pojawiły się trzy transparenty z pogróżkami.



Jesteśmy oburzeni tym, co dziś zastaliśmy na naszym stadionie. Na takie zachowania nie może być zgody środowiska piłkarskiego



Byliśmy, jesteśmy i będziemy za rywalizacją sportową na boisku. Liczymy, że klub @polonia1911 zajmie stanowisko i potępi tę akcję.



pic.twitter.com/OqUnQBSAS4 — KS Legionovia (@KS_Legionovia) June 9, 2022

"Zdjęliśmy te szmaty"

Na płachtach znalazły się napisy: "Na ch... wam ten awans", a także "Wolicie przej...ać mecz czy sobie życie?".

Na największym transparencie wymieniono nazwiska piłkarzy związanych w niedalekiej przeszłości z Polonią, m.in. Grzegorza Wojdygę, Patryka Koziarę czy Kacpra Kaczorowskiego i dopisano zdanie: "Pamiętajcie, skąd jesteście!".

Klub z Konwiktorskiej w czwartek wieczorem wystosował oświadczenie w tej sprawie.

"Jedną z głównych wartości naszego Klubu jest SZACUNEK, OTWARTOŚĆ I RADOŚĆ. Klub Polonia Warszawa oświadcza, że nie ma nic wspólnego z przykrymi transparentami, które pojawiły się na stadionie Legionovii Legionowo i krytycznie odnosi się do tego typu działań, które są sprzeczne z wartościami naszego Klubu. Wstydzimy się takich wiadomości.

Zbliżający się ostatni domowy mecz w tym sezonie cieszy się dużym zainteresowaniem i budzi silne emocje. Chcemy, aby były one pozytywne, a spotkanie z Legionovią Legionowo przebiegło w duchu fair play – zarówno na boisku, jak i poza nim.

Życzymy udanego meczu naszym kolegom z Legionovii (ale oczywiście mamy nadzieję, że wygramy!" - napisano na stronie internetowej Polonii.

Źródło: Newspix Legionovia niedawno grała z Polonią w Pucharze Polski

- Zdjęliśmy te szmaty i nic więcej. Co możemy zrobić? My nie uciekamy się do pozaboiskowych gierek, a szykujemy się do być może najważniejszego meczu w sezonie. Dla nas najważniejszy jest poziom sportowy. To zrobiła grupa patologiczna, inaczej nie można tego nazwać. Ktoś, kto nie ma szacunku dla swoich byłych graczy. Oni oddawali serce tamtemu klubowi, a teraz to, co robią pseudokibice świadczy o słabości, małości i strachu ze strony kibiców. W Polonii też są zawodnicy, którzy grali u nas i nikt nikomu nie ubliża - mówi eurosport.pl prezes Legionovii Dariusz Ziąbski.

A jeśli wygra Legionovia?

Przyznaje, że niepokoi się sobotniego spotkania. Specyfika obiektu Polonii sprawia, że piłkarze są narażeni na bezpośredni kontakt z kibicami.

- Musimy wjechać autokarem pod główne wejście, trzeba wziąć torby, sprzęt. Tam jest przeważnie grill, piwo. Może okazać, się, że będą wulgaryzmy, jakaś szarpanina, ale w sumie nie spodziewam się czegoś takiego. Myślę, że klub Polonia zapewni pełne bezpieczeństwo, aby mecz odbył się w godnych warunkach. Zasługuje na to jego ranga - dodaje Ziąbski.

Niepokój u niego pozostaje.

- Nie wiem, co będzie, gdy uda nam się tam wygrać. Tam może być około czterech tysięcy ludzi. Jeden z drugim mogą rzucić jakieś hasło. Zastanawiam się, czy w momencie naszego zwycięstwa, nie dojdzie do scen, że pseudokibice zaatakują naszych i swoich piłkarzy. Dla nich zawodnik to wyrobnik, pracownik - przyznaje.

Źródło: Newspix Mecze Legionovii z Polonią są bardzo ciekawe

Prezes dodał, że nie było jeszcze kontaktu w tej kwestii z PZPN. Natomiast w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej już wiedzą o sprawie.

- Miałem od nich telefon. Pytali, co z tym zrobiliśmy i powiedziałem im to, co teraz mówię panu. Na razie najważniejsze dla nas jest bardzo dobre przygotowanie się do tego spotkania, także pod względem mentalnym. Być może w sobotę po 21 będzie coś rozstrzygnięte - kończy Ziąbski.

Spotkanie Polonia - Legionovia rozpocznie się w sobotę o godz. 19.11.