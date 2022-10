Poruszające słowa trenera Szachtara przed meczem z Realem. "Nie można nas zniszczyć"

Szachtar Donieck ze względu na zbrojną napaść Rosji na Ukrainę mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów w roli gospodarza rozgrywa na stadionie Legii. We wtorek (początek o godzinie 21) będzie gościł broniący trofeum Real. Przed tygodniem ukraińska ekipa w trzeciej kolejce rozgrywek przegrała w Madrycie 1:2.

- Poprzednie spotkanie z Realem pokazało, że potrafimy dobrze grać przeciwko najlepszej drużynie w Europie. W ciągu 90 minut wszystko może się zdarzyć, ale musimy zagrać na maksimum naszych możliwości i liczyć na to, że Real będzie miał gorszy dzień - powiedział Jovicević na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Trener Szachtara: pomóżcie nam skończyć tę wojnę

Polski sędzia poprowadzi Barcelony mecz o życie w Lidze Mistrzów FC Barcelona z... czytaj dalej » Chorwacki trener nie odpowiadał na pytania tylko o futbolu. W poniedziałek doszło do zmasowanego ataku rakietowego Rosji na kilkanaście miast w większości regionów Ukrainy. Celem stała się stolica kraju Kijów (pierwszy raz od czerwca), a także między innymi Charków, Odessa, Dniepr, Krzywy Róg, Krzemieńczuk, Zaporoże, Mikołajów, Żytomierz, Winnica, Iwano-Frankiwsk, Ternopol, Lwów i Równe. Co najmniej 14 osób zginęło, a 97 zostało rannych.

- Nie można nas zniszczyć, naszego ducha i jedności. Możesz chwilowo zepsuć nastrój, ale nie zniszczyć. Razem jesteśmy silniejsi. A my, jako sportowcy, postrzegamy to jako społeczną odpowiedzialność. Musimy być blisko tego, co dzieje się w Ukrainie - oświadczył Jovicević.

- Wielu moich zawodników ma rodziny w Ukrainie i to ma na nas wpływ, ale nie zniszczy naszego morale. Będziemy walczyć tak, jak ukraińskie siły zbrojne walczą o nas i naszą wolność. Martwimy się, ale mecz i tak nie zostanie odwołany. Musimy wyjść na boisko i pokazać, że walczymy o siebie, że będziemy reprezentować Ukraińców - zaznaczył.

- Chcemy przekazać światu wiadomość: pomóżcie nam skończyć tę wojnę. Widzicie, co się dzieje. Brutalność, która spotyka naród ukraiński nie jest sprawiedliwa. Tu nie chodzi tylko o piłkę nożną, która dostarcza emocji. To tylko futbol, natomiast teraz mówię o życiu. Chcemy być wolni i spać spokojnie, żeby nie myśleć o bombardowaniach. Pomóżcie nam. To jest ważniejsze od sportu - zaapelował trener Szachtara.

- Zwróciliśmy się do Unii Europejskiej, aby pomogła zakończyć tę wojnę, byśmy mogli skupić się na grze w piłkę nożną. Teraz każdego dnia musimy być gotowi na atak rakietowy. Wolelibyśmy zajmować się futbolem, a nie zamartwiać się tym, co dzieje się z rodzinami piłkarzy - dodał.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Trener Szachtara Donieck Igor Jovicević

Bramkarz Szachtara: postaramy się wygrać

Bramkarz Szachtara Anatolij Trubin zapowiedział, że zespół rzuci wyzwanie faworyzowanemu Realowi.



- Musimy być skupieni na meczu i odważni jak ukraińscy żołnierze. Przez 90 minut postaramy się grać tak, żeby wszyscy Ukraińcy zapomnieli o wojnie. Zamierzamy pokazać dobry futbol. To będzie inny mecz niż w Madrycie. W poniedziałek będziemy trenować. Mamy czas, by zapomnieć o złych wiadomościach i skupić się na Realu - powiedział.



- Postaramy się wygrać. Aby tego dokonać musimy być gotowi na sto procent. To zwycięstwo byłoby promykiem nadziei dla wszystkich Ukraińców. To będzie wyjątkowy mecz dla każdego piłkarza - dodał Trubin.



Po trzech kolejkach liderem grupy F jest Real Madryt z kompletem dziewięciu punktów. Z kolei Szachtar jest drugi i ma cztery po remisie z Celtikiem Glasgow (1:1) i zwycięstwie nad RB Lipsk (4:1).



- Jest nam trudno, ale zespół jest skupiony na rozwoju. Sytuacja, w której się znajdujemy jest naszą motywacją. Chcemy pokazać światu, że jesteśmy młodą, dobrą drużyną, która buduje fundamenty na przyszłość. To trudny czas. Mieszkamy na Ukrainie i rozgrywamy tam nasze mecze ligowe, ale podróżujemy za granicę, aby rywalizować w Lidze Mistrzów. Moi zawodnicy często są zmęczeni, bo wiele czasu poświęcamy na podróże, więc cykl przygotowania do meczów jest zaburzony. Jesteśmy jednak wystarczająco silni i skoncentrowani na futbolu - podsumował Jovicević.

Program meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 11 października



grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg (godz. 21.00)

AC Milan - Chelsea (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt (21.00; mecz w Warszawie)

Celtic Glasgow - RB Lipsk (21.00)



grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City (18.45)

Borussia Dortmund - Sevilla (21.00)



grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus (18.45)

Paris Saint-Germain - Benfica (21.00)



środa, 12 października



grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam (18.45)

Rangers FC - Liverpool (21.00)



grupa B

Atletico Madryt - FC Brugge (18.45)

Bayer Leverkusen - FC Porto (21.00)



grupa C

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium (21.00)



grupa D

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt (21.00)

Sporting - Olympique Marsylia (21.00)