Pierwszy coming out sędziego zrzeszonego w FIFA. "By przetrwać, stworzyłem postać"

Do skandalicznej sytuacji doszło w przerwie meczu jednej z niższych lig w Brazylii. Rafael Soriano, trener Desportivy, najpierw kłócił się z sędzią liniową, a następnie uderzył ją głową. Soriano został za to wyrzucony z boiska. Zobacz tę sytuację.

Zobacz przygotowania piłkarzy Brazylii do spotkania z Kolumbią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022.

Trening Brazylii przed meczem z Kolumbią w eliminacjach do...

Piłkarska reprezentacja Brazylii przygotowuje się w Manaus do meczu eliminacji MŚ z Urugwajem. Będzie to pierwsze spotkanie „Canarinhos” od wybuchu pandemii koronawirusa, na którym na stadion będą mogli wejść brazylijscy kibice. Spora grupa fanów pojawiła się na trybunach już na wtorkowym treningu. Po zajęciach Neymar i jego koledzy zrobili sobie z kibicami pamiątkowe zdjęcie.

Brazylijski piłkarz William Ribeiro został aresztowany za dwukrotne kopnięcie sędziego Rodrigo Crivellaro w głowę. Do zdarzenia doszło podczas poniedziałkowego (4 października) meczu pomiędzy Sao Paulo de Rio Grande a Guarani de Venancio Aires.

09.07 | Jeden z najbardziej znanych arbitrów piłkarskich w Brazylii Igor Benevenuto przyznał się publicznie, że jest homoseksualistą. To pierwszy przypadek wśród sędziów zrzeszonych w FIFA, który odważył się na podobne wyznanie.

Coming out sędziego dzień po skandalu na meczu. "Niesłychana ironia losu" Jeden z... czytaj dalej » - Piłka nożna była grą męską i od samego początku wiedziałem, że jestem gejem. Czy wybrałem ten zawód, by ukryć swoją seksualność? Tak - ujawnił Benevenuto w piątkowym podcaście "W szafach szatni", w którym dziennikarze zajmują się badaniem homofobii na trybunach (dostępny jest on choćby na stronie brazylijskiej telewizji Globo).

"Nie mogłem znieść atmosfery, kultury macho i uprzedzeń"

Urodzony w stanie Minas Gerais (w środkowowschodniej części Brazylii) i wychowany w religijnej rodzinie Benevenuto ma 41 lat. Od 23 pracuje jako sędzia. Co więcej, należy do elity brazylijskich arbitrów. Od 2021 roku jest zrzeszony w FIFA.

Teraz przyznał, że przez ponad 20 lat musiał prowadzić podwójne życie, by "chronić się przed fizyczną i emocjonalną przemocą homofobiczną". Uważa, że wszedł do "jednego z najbardziej wrogich środowisk dla homoseksualistów".

- Żyłem samotnie, byłem smutnym dzieckiem z dziurą w sercu. Piłka nożna to sport, którego głęboko nienawidziłem, dorastając. Nie mogłem znieść atmosfery, kultury macho i uprzedzeń. By przetrwać w kręgu dzieciaków, które zawsze się bawiły, stworzyłem postać, zamaskowaną wersję siebie. Bycie sędzią daje mi pozycję władzy, której potrzebowałem - wspominał.

Źródło: Imago Benevenuto od wielu lat sędziuje mecze w brazylijskiej Serie A

Jest pierwszym międzynarodowym sędzią FIFA, który postanowił publicznie opowiedzieć o tym, że należy do osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. "Absolutnie nie do przyjęcia". Niemiecki dyrektor o traktowaniu osób nieheteronormatywnych w Katarze Były piłkarz... czytaj dalej »

- Mam 41 lat, z czego 23 lata poświęciłem na pracę z gwizdkiem. Do dziś nigdy nie byłem prawdziwym "ja". Geje są przyzwyczajeni do tego, że nie są sobą - podkreślił.

"Bez masek, bez filtra i w końcu sobą"

Teraz odczuwa wielką ulgę, że nie będzie już musiał ukrywać swojej prawdziwej tożsamości. - Od tego dnia już nigdy nie będę jedną z innych wersji Igora, które stworzyłem. Postacią, którą byłem dla przyjaciół, rodziny, sąsiadów, dla heteroseksualnego społeczeństwa - wyjaśnił.

- Będę po prostu Igorem, gejem, który szanuje ludzi i ich wybory. Bez masek, bez filtra i w końcu sobą - skwitował.

Wyjawił, że w świecie futbolu jest wiele osób nieheteronormatywnych, ale "99,99 proc. funkcjonuje w ukryciu".

- To sędziowie, zawodnicy, trenerzy, żonaci, z dziećmi, w separacji, z podwójnym życiem... Istniejemy i mamy prawo, by o tym mówić i normalnie żyć - zadeklarował.