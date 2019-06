Kuriozum w Turcji. Trener zwolniony po czterech godzinach

To był chyba najbardziej szalony dzień w pracy byłego wieloletniego obrońcy Besiktasu. 1 czerwca punktualnie o godzinie 12 lokalnego czasu Uzulmez został oficjalnie przedstawiony mediom podczas konferencji prasowej jako nowy opiekun Kasimpasy.

Najpierw podpis, potem rozmowa

Pierwszego treningu w nowym klubie nie zdążył jednak odbyć. Minęły cztery godziny, a klub poinformował w komunikacie, że strony porozumiały się w sprawie rozwiązania rocznego kontraktu.



Think you’re having a bad day? Think again



12.00: Kasımpaşa appoint İbrahim Üzülmez as manager



16.36: Kasımpaşa sack İbrahim Üzülmez



You’re Fired pic.twitter.com/zUKdZAgKp5 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) June 1, 2019





Kto się rozmyślił? Jaki był powód rezygnacji ze szkoleniowca? "Z uwagi na nieporozumienie podczas negocjacji strony wycofały się z podpisania umowy" - można przeczytać w komunikacie. Według tureckich mediów, nieporozumienie dotyczyło doboru personelu.

Co ciekawe, 38-krotny reprezentant Turcji zaledwie dwa dni wcześniej rozwiązał umowę z poprzednim pracodawcą, klubem Genclerbirligi, z którym wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywek krajowych.

Inni też szybko kończyli

Uzulmez nie jest pierwszym trenerem, który szybko stracił pracę. Latem 2004 roku Luigi Nel Neri przejął po Jose Mourinho FC Porto. Nie zdążył jednak nawet dotrwać do pierwszego meczu w lidze.

Dziewięć dni - tyle w roli szkoleniowca Sportingu wytrwał w ubiegłym roku Sinisa Mihajlović. Serbski trener został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Powód? Nowy szef klubu z Lizbony Sousa Cintra uznał, że pierwsza decyzja szkoleniowca o przeniesieniu bazy treningowej naraziłyby klub na stratę 300 tysięcy euro.

Jeszcze krócej, bo przez dwa dni w lipcu zeszłego roku trenerem Lazio Rzym był Marcelo Bielsa. Argentyńczykowi obiecano sprowadzenie co najmniej czterech piłkarzy. Tak się jednak nie stało i "El Loco" się zbuntował.