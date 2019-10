Pierwsze asysty Grosickiego w sezonie. Druga wygrana Hull z rzędu

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Hull City Kamila Grosickiego pokonało 3:0 na wyjeździe Luton Town FC w ósmej kolejce ligi Championship. Dla skrzydłowego reprezentacji Polski było to trzecie trafienie w sezonie i drugie w tym miesiącu.

Grosicki dwukrotnie asystował Jarrodowi Bowenowi. To jego pierwsze podania otwierające drogę do bramki rywali w obecnym sezonie. Na koncie ma już z kolei pięć goli.

"Piękne zwycięstwo"

"Piękne zwycięstwo i wspaniała atmosfera na stadionie. Tygrysy!" - napisał na Twitterze Kamil Grosicki.



Beautiful win and fantastic atmosphere at the stadium



TIGERS pic.twitter.com/AYsk4cRbwO — Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) October 26, 2019





Do momentu strzelenia gola mecz był wyrównany. W 74. minucie to jednak gospodarze zdołali objąć prowadzenie. Grosicki dośrodkował mocno z lewego skrzydła, a Bowen zamknął akcję mocnym strzałem głową z bliskiej odległości.

Przy drugim trafieniu "Grosik" wpadł z lewej strony w pole karne, ograł obrońcę i podał na środek do Bowena, który dopełnił formalności.



Bardzo ważna asysta @GrosickiKamil, dająca prowadzenie w meczu z Derby. #hcafc@BorekMatipic.twitter.com/WsTaEbYMDV — Artur Kliński (@Artur_Klinski) October 26, 2019







No i druga asysta @GrosickiKamil! Klasa

Brawo Tygrysy!#hcafc@BorekMatipic.twitter.com/YuNTZAadbx — Artur Kliński (@Artur_Klinski) October 26, 2019





Grosicki nagrodzony

Polak został zmieniony w doliczonym czasie gry przez George'a Honeymana. Dostał zasłużoną owację od miejscowych kibiców.

Drużyna Hull City po raz pierwszy w tym sezonie wygrała dwa mecze z rzędu. Ponadto pokonała Derby u siebie po raz pierwszy od 2013 roku.

Po tej wygranej zespół Grosickiego zajmuje 12. miejsce w tabeli Championship i traci cztery punkty do strefy barażowej. Derby jest szesnaste.