Bez operacji, ale z długą rehabilitacją. Lloris nie zagra do końca roku

Tym samym trener mistrzów świata Didier Deschamps nie będzie mógł skorzystać z usług 32-latka w spotkaniach eliminacji Euro 2020 z Islandią (11 października w Reykjaviku) i trzy dni później w Paryżu z Turcją.

W składzie reprezentacji zastąpił go golkiper Lille OSC Mike Maignan.

Nienaturalnie wygiął łokieć

Kontuzja Llorisa w sobotnim meczu z Brighton wyglądała makabrycznie. Podczas jednej z interwencji Francuz niefortunnie wpadł do bramki, a próbując podeprzeć się plecami w nienaturalny sposób wygiął łokieć. Gdy lekarze wbiegli na murawę, od razu sięgnęli po maskę tlenową. Uspokojenie bramkarza trwało dobrych kilka minut. W szatni podano mu morfinę, a po wszystkim trafił do szpitala.

Operacja nie będzie konieczna

Tottenham przekazał w oświadczeniu, że Lloris doznał uszkodzenia więzadeł i dyslokacji łokcia. W poniedziałek po badaniach okazało się, że operacja nie będzie konieczna, a Francuza czeka długa i intensywna rehabilitacja. Nie zagra przynajmniej do końca roku.