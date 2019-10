Koszmarna kontuzja mistrza świata. Od razu podano mu morfinę

Wielki mecz Lewandowskiego i Bayernu. Tottenham rozbili w pył. I to na jego stadionie W szlagierowym... czytaj dalej » To była pierwsza ofensywna akcja gości. Lloris interweniował przy niezbyt dokładnym dośrodkowaniu, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że wpadł do bramki, a próbując się podeprzeć za plecami, bardzo nienaturalnie wygiął łokieć.

Po chwili piłkę do bramki dopił Neal Maupay, a mistrz świata wił się z bólu.

Morfina i transport do szpitala

Przerażeni koledzy Francuza wezwali sztab medyczny. Lekarze, widząc powagę sytuacji, momentalnie sięgnęli po maskę tlenową. Uspokojenie cierpiącego bramkarza trwało dobrych kilka minut, po których delikatnie przeniesiono go na nosze i zniesiono do szatni. Już tam, jak informują angielskie media, Llorisowi podano morfinę. Pechowiec prosto ze stadionu trafił do szpitala, ale na razie diagnoza nie jest jeszcze znana.



This is horrible look how he broke his left arm. Get well soon Hugo Lloris pic.twitter.com/WA046jKk4e — armah ひ (@awww_ghostTears) October 5, 2019





Mistrza świata na boisku zastąpił Paulo Gazzaniga, ale i on nie potrafił uchronić Tottenhamu przed porażką. Londyńczycy przegrali 0:3 po dwóch kolejnych golach Aarona Conolly'ego i muszą przełknąć kolejną gorzką pigułkę. W tygodniu zebrali tęgie lanie 2:7 od Bayernu w Lidze Mistrzów.