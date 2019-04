Bez pomysłu, bez goli. Popis nieudolności Barcelony

Absolutny debiut w barwach Blaugrany zaliczył środkowy obrońca Jean-Clair Todibo, swoje szanse dostali tacy piłkarze jak Moussa Wague, Jeison Murillo i Riqui Puig. Tylko 24 lata i 133 dni – tyle wynosiła średnia wieku piłkarzy FC Barcelona w meczu z Huescą.

24y 133d - The average age of @FCBarcelona 's starting XI (24y 133d) vs Huesca is the youngest for a @LaLiga game this season. Future pic.twitter.com/76TBC1td9d — OptaJose (@OptaJose) April 13, 2019

To właśnie Riqui Puig w 15. minucie mógł popisać się błyskotliwą asystą. Miał mnóstwo miejsca przed polem karnym Huesci i świetnym prostopadłym podaniem znalazł Ousmane Dembele. Francuz w doskonałej sytuacji nie pokonał Roberto Santamarii.

Bezradni

Pod nieobecność Leo Messiego i Luisa Suareza, to na Dembele miała spoczywać odpowiedzialność za strzelanie goli. Katalończycy zaskoczyli ustawieniem, z Malcomem i Moussą Wagué na wahadłach, ale na tym niespodzianki się skończyły. Goście grali wolno i przewidywalnie.

Na następną ciekawą akcję Barcelony trzeba było czekać do 55. minuty. Z lewej strony pola karnego w słupek uderzył Malcom. Ernesto Valverde zareagował po godzinie gry, na murawie pojawili się Philippe Coutinho, Jordi Alba i Arthur, ale oni również nie pomogli.

Goście są specjalistami od goli w ostatnim kwadransie spotkania, aż 26 trafień z wszystkich 81. Nie tym razem. Huesca remisem z Barceloną podtrzymała swoje nadzieje na utrzymanie w LaLiga.

Huesca – Barcelona 0:0

Pozostałe wyniki sobotnich spotkań 32. kolejki:

Espanyol – Deportivo Alaves 2:1 (1:0)