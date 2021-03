Honorowy prezes Bayernu pod wrażeniem Lewandowskiego. "Myślałem, że rekord jest wieczny"

Bayern pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Po raz kolejny świetnie zaprezentował się Robert Lewandowski. Polak najpierw asystował przy bramce Thomasa Muellera, a następnie sam skierował piłkę do siatki. Było to już jego 24. ligowe trafienie. Zobacz skrót tego spotkania.

Kapitan reprezentacji Polski uzbierał 35 bramek w tym sezonie, a do końca rozgrywek pozostało osiem kolejek.

"Trzeba go zakuć w kajdanki". Tak mówiono o Muellerze, teraz trzeba tak mówić o Lewandowskim Zjawiskowy był... czytaj dalej » W sezonie 1971/72 Gerd Mueller miał 40 trafień, Lewandowski potrzebuje jeszcze minimum sześciu, aby poprawić to osiągnięcie. Jak wyliczyli statystycy Bundesligi, jeśli zachowa dotychczasową średnią, zdobędzie ich dziesięć.

Hoeness: Lewandowski w pełni zasłuży

- Byłem przekonany, że nikt nigdy nie zbliży się nawet do osiągnięcia Gerda. Wydawało się to niemożliwe. Ale jak patrzę teraz na Roberta, na jego skuteczność i to, w jaki sposób strzela gole, wydaje mi się niemożliwe, żeby tego rekordu nie poprawił - powiedział Hoeness w rozmowie z dpa.

Niemiecki działacz, a niegdyś piłkarz przyznał, że zawsze myślał, iż Mueller zasłużył na to, by jego wyczyn pozostał wiecznym.



- Ale jeśli Robertowi uda się go poprawić, to w pełni na to zasłuży i wówczas należą mu się gratulacje - dodał Hoeness, który w Bayernie grał właśnie u boku Muellera. Uważa on też, że ewentualny rekord Lewandowskiego znowu przetrwa co najmniej 50 lat.

- Trudno sobie wyobrazić, by ktoś w najbliższych latach był w stanie znowu się do takiego wyniku w Bundeslidze zbliżyć - powiedział 69-letni honorowy prezes Bayernu.

Drugi w klasyfikacji wszech czasów

Był hat-trick, jest tytuł piłkarza kolejki. Lewandowski porównany do wybitnego hokeisty Robert... czytaj dalej » Dorobek 35 goli już jest lepszy niż dotychczasowy rekord Lewandowskiego - w ubiegłym sezonie miał 34 trafienia. Od początku kariery w Bundeslidze zdobył 271 bramek, co daje mu samodzielne drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Imponujące 365 goli Muellera wydaje się poza zasięgiem Polaka.

"Lewy" kontrakt z Bayernem ma ważny jeszcze co najmniej dwa lata.

Jeszcze w tym sezonie najprawdopodobniej upadnie jednak inne osiągnięcie Muellera. Jeśli Lewandowski zostanie królem strzelców - a trudno wyobrazić sobie, by było inaczej, biorąc pod uwagę jego 14 goli przewagi nad najlepszymi z rywali - zdobędzie ten tytuł po raz czwarty z rzędu. Nie udało się to nikomu nigdy wcześniej. Mueller dokonał tego przez trzy kolejne sezony w latach 1972-74.



Statuetkę dla najlepszego strzelca Bundesligi Lewandowski odbierze w tym sezonie po raz szósty, a Mueller miał ich siedem.