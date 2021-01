Lewandowski bez odpoczynku. Drugoligowiec czeka na Bayern

Po 17 minutach Eintracht Brunszwik prowadził już 2:0 w starciu z Herthą w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem piłkę do siatki, dość przypadkowo, skierował obrońca Herthy Maximilian Mittelstaedt. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 65. minucie spotkania Hertha doprowadziła do remisu 3:3 w starciu z Eintrachtem Brunszwik w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Peter Pekarik. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalne widowisko i niesamowita gra Eintrachtu Brunszwik. W 73. minucie do siatki trafił Suleiman Abdullahi i tym samym wyprowadził Eintracht na prowadzenie 5:3 w starciu z Herthą w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec.

Niesamowite spotkanie rozegrał Martin Kobylański w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Polak strzelił trzy gole i tym samym walnie przyczynił się do zwycięstwa Eintrachtu Brunszwik 5:4 w starciu z Herthą. Zobacz wszystkie gole Kobylańskiego. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 21. minucie Bayer Leverkusen prowadził już 4:0 z Norderstedt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Florian Wirtz. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 30. i 31. minucie Bayer Leverkusen zdobył dwie kolejne bramki. Do siatki trafili Charles Aranguiz oraz po raz drugi Nadiem Amiri. Zobacz te sytuacje. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po dłuższej przerwie, w 77. minucie, Bayer strzelił kolejnego, już siódmego gola w starciu z Norderstedt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Do siatki trafił Patrik Schick. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jakub Piotrowski wszedł na boisko w 78. minucie spotkania Ingolstadt - Fortuna Duesseldorf, a już dwie minuty później popisał się asystą przy jedynym golu w tym starciu. Piłkę do siatki skierował Pledl, a Fortuna wygrała 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hoffenheim awansował do drugiej rundy Pucharu Niemiec dopiero po rzutach karnych. Po 90 minutach i kolejnych 30 w dogrywce Hoffenheim remisował 2:2 w starciu z Chemnitzer. W rzutach karnych lepsi jednak byli piłkarze z Bundesligi. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Potężnym strzałem i do tego niezwykle celnym popisał się Tobias Kempe w meczu Magdeburg - Darmstadt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. To był drugi gol gości i dzięki temu Darmstadt wyrównało na 2:2 i doprowadziło do dogrywki. W niej bramkę na 3:2 zdobył Honsak, a Darmstadt awansował do kolejnej rundy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 30. minucie Borussia Dortmund prowadziła już 2:0 w starciu z MSV Duisburg w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Jude Bellingham, który wykorzystał piękne podanie Thorgana Hazarda. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zaledwie pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy Borussia Dortmund zdobyła kolejną, już czwartą bramkę. Piłkę do siatki skierował, dość przypadkowo, Axel Witsel. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 24. minucie Bayern w końcu przełamał defensywę FC Dueren. Do siatki trafił Maxim Choupo-Moting. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 36. minucie Bayern Monachium podwyższył prowadzenie w starciu z FC Dueren w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Thomas Mueller, który wykorzystał rzut karny. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 63. minucie Bayern przeprowadził akcję, którą strzałem zakończył Maxim Choupo-Moting. Piłkę, niemal w ostatniej chwili, wybił obrońca FC Dueren. Choupo-Moting był pewny, że futbolówka minęła linię, ale sędzia miał inne zdanie. Powtórki pokazały, że to piłkarz Bayernu mógł mieć rację. Zobacz tę sytuację.

Tylko 26 minut spędził na boisku młody piłkarz Bayernu Armindo Sieb w starciu z FC Dueren w 1. rundzie Pucharu Niemiec. 17-latek boleśnie podkręcił staw skokowy po wyskoku do górnej piłki. Sieb musiał zejść z boiska. Spotkanie zakończyło się wygraną Bayernu 3:0.

Dość niespodziewanie to Schweinfurt otworzyło wynik meczu w starciu z Schalke w zaległym spotkaniu 1. rundy Pucharu Niemiec. W 37. minucie kontrę gospodarzy wykończył celnym strzałem Martin Thomann. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Schalke szybko otrząsnęło się po stracie gola w 37. minucie i w ciągu pięciu minut wbiło dwie bramki. Najpierw do siatki trafił Vedad Ibisević, a w 44. minucie Alessandro Schoepf zapewnił Schalke prowadzenie 2:1 przed przerwą. Zobacz oba gole. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 86. minucie spotkania Schalke wbiło kolejną, czwartą już bramkę w starciu z Schweinfurtem w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Tym razem do siatki trafił Benito Raman. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już w 11. minucie meczu RB Lipsk wyszedł na prowadzenie 1:0. Do siatki strzeżonej przez Rafała Gikiewicza trafił strzałem głową Willi Orban. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

RB Lipsk bardzo długo nie potrafił po raz drugi przełamać defensywy Augsburga, ale w końcu udało się to w 75. minucie spotkania. Do siatki trafił Yussuf Poulsen, który popisał się bardzo dobrym strzałem z okolicy pola karnego. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetne przyjęcie piłki, przerzucenie nad dwoma rywalami, ale... zabrakło celnego strzału. To mogła być najlepsza bramka 2. rundy Pucharu Niemiec, lecz Jude Bellingham trafił tylko w słupek. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To mógł być najlepszy gol 2. rundy Pucharu Niemiec, ale...

To mógł być najlepszy gol 2. rundy Pucharu Niemiec, ale...

Na początku drugiej połowy Eintracht Brunszwik mógł doprowadzić do wyrównania. Dobrą okazję miał Marcel Baer, ale piłka po jego strzale wylądowała na poprzeczce strzeżonej przez bramkarza BVB Marwina Hitza. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry Borussia Dortmund przypieczętowała awans do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Gola na 2:0 w starciu z Eintrachtem Brunszwik strzelił Jadon Sancho. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pod koniec pierwszej połowy piłkarzom Stuttgartu i Freiburga zagotowały się głowy po ostrym wślizgu Vincenzo Grifo. Doszło do małej szarpaniny, ale sędzia Felix Brych szybko uspokoił zawodników, a największych agresorów, czyli Grifo i Pascala Stenzela, ukarał żółtymi kartkami. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stuttgart awansował do 3. rundy Pucharu Niemiec

Stuttgart awansował do 3. rundy Pucharu Niemiec

Niesamowita historia w meczu Mainz - VfL Bochum w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Goście w ostatniej minucie doliczonego czasu gry doprowadzili do dogrywki. Gola na 2:2 strzelił Robert Tesche. Zobacz tę sytuację. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bochum doprowadziło do dogrywki w ostatniej minucie...

Bochum doprowadziło do dogrywki w ostatniej minucie...

W piątej minucie pierwszej połowy dogrywki czerwoną kartkę otrzymał bramkarz VfL Bochum Manuel Riemann. Zobacz, jak do tego doszło. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Vfl Bochum pokonało Mainz w 2. rundzie Pucharu Niemiec pomimo wielu trudności. Najpierw wywalczona dogrywka w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, później gra w dziesięciu, a ostatecznie awans do 3. rundy Pucharu Niemiec po rzutach karnych. Bohaterem spotkania był drugi bramkarz triumfatorów Patrick Drewes, który wybronił strzał rywala w trzeciej, decydującej serii.

Bochum awansowało do 3. rundy Pucharu Niemiec po rzutach...

Bochum awansowało do 3. rundy Pucharu Niemiec po rzutach karnych

Co nie udało się kilka minut wcześniej, udało się w 75. minucie. Wówczas Maxim Choupo-Moting popisał się świetnym strzałem zza pola karnego i po raz drugi pokonał bramkarza FC Dueren. Wówczas Bayern prowadził 3:0 w meczu 1. rundy Pucharu Niemiec.

Mecze Pucharu Niemiec można oglądać na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze

Obrońcy tytułu mieli zagrać w Kilonii 23 grudnia. Wkrótce po losowaniu władze Bayernu poprosiły jednak rywali oraz Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB), organizatora rozgrywek, o przeniesienie spotkania na późniejszy termin. Argumentowano to natłokiem meczów, jakie czekają go w najbliższych tygodniach. Udało się przełożyć mecz na 13 stycznia.

Dla zespołu Hansiego Flicka środowe starcie będzie już 25. oficjalnym w sezonie. Mistrzowie Niemiec będą mogli tym meczem podreperować morale po ostatnim niepowodzeniu w Bundeslidze. Chociaż w piątek w Moenchengladbach prowadzili z Borussią już 2:0, to ostatecznie z boiska schodzili pokonani 2:3. Z nieba do piekła. Eintracht rozbity przez Bayer Leverkusen w Pucharze Niemiec Eintrachtowi nie... czytaj dalej »

Rywale mają pomysł

Z kim to zrobić, jak nie z drugoligowym Holsteinem? Kilonia bardziej słynie z piłki ręcznej – pod koniec grudnia THW sięgnęło po triumf w Lidze Mistrzów.

W bieżącym sezonie ekipa prowadzona przez Ole Wernera ma jednak apetyt na awans do Bundesligi. Po 15 kolejkach zajmuje trzecie, barażowe miejsce, mając tyle samo punktów co drugie Bochum i jeden mniej od prowadzącego Hamburgera SV.

W środę ugości zdecydowanego faworyta nie tylko tego meczu, ale i całych rozgrywek. - Bayern działa we wszystkich obszarach, czy to szybkości, indywidualności czy pracy zespołowej, na absolutnie najwyższym poziomie. Możemy spodziewać się zupełnie innego tempa meczu, niż jesteśmy przyzwyczajeni z codziennego życia ligowego. To najlepsza drużyna klubowa na świecie – komplementował rywali szkoleniowiec kilończyków Werner.

Nie składa jednak broni przed pierwszym gwizdkiem. - Oczywiście jesteśmy zdecydowanie słabsi. Ale mamy pomysł, jak stworzyć przestrzenie. Wiemy, że nie mamy zbyt dużo szans na awans, ale postaramy się je zwiększyć w trakcie meczu. Wiemy, przed jakim zadaniem stoimy, chcemy rozegrać najlepszy możliwy mecz – podkreślił Werner.

Co z Lewandowskim?

W związku z natłokiem meczów w składzie Bawarczyków można spodziewać się zmian. Wiele jednak wskazuje, że Lewandowskiego nie będą one to dotyczyć. Według niemieckich mediów (m.in. magazyn "Kicker" na swojej stronie) kapitan reprezentacji Polski jest przewidziany do gry. Zwłaszcza że problemy z plecami ma drugi nominalny napastnik Eric Choupo-Moting.

Zwycięzca środowego starcia zmierzy się w 1/8 finału z drugoligowym SV Darmstadt 98.

Transmisja meczu Kiel - Bayern od 20.40 w Eurosporcie 1