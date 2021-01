"Zawstydzony przez drugoligowca". O blamażu Bayernu w mediach

Sensacja w Pucharze Niemiec. Lewandowski nie obroni trofeum Tego nie... czytaj dalej » Puchar Niemiec można oglądać na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze

Monachijski klub jest rekordzistą pod względem triumfów w tych rozrywkach - sięgnął po Puchar Niemiec 20 razy, w tym dwukrotnie w ostatnich dwóch latach. Trzeciego z rzędu triumfu nie będzie.

Robert Lewandowski (na boisko wszedł w 74. minucie) i spółka byli w środę krok od awansu, ale bramkę dającą drugoligowcowi remis 2:2 i dogrywkę stracili w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. W dodatkowych 30 minutach żadna z drużyn nie potrafiła przechylić szali na swoją korzyść. Skończyło się konkursem rzutów karnych, który zespół z Kilonii wygrał 6:5. Jedyną jedenastkę u obrońców tytułu zmarnował Marc Roca.

Oglądaj Wideo: Eurosport Najważniejsze momenty meczu Holstein Kiel - Bayern w 2. rundzie Pucharu Niemiec

Przerwane serie

W ten sposób po 33 wyjazdowych wygranych meczach w DFB Pokal Bayern poniósł pierwszą porażkę. Po raz ostatni na obcym stadionie (nie licząc finałów w Berlinie) monachijczycy zostali wyeliminowani 4 marca 2009 roku z Bayerem Leverkusen (2:4).

Z kolei z drużyną z niższej klasy ponieśli pierwszą porażkę od 17 lat. Wówczas, w lutym 2004, roku odpadli po rywalizacji z Alemannią Aachen. A to nie koniec złych statystyk. Wcześniej tylko raz w swojej bogatej historii Bayern odpadał po rzutach karnych z drużyną niewystępującą w Bundeslidze. Było to z Magdeburgiem w 2000 roku.



2 – FC Bayern loses a penalty shootout against a lower tier side in the DFB-Pokal only for the second time (first time against Magdeburg in 2000). Rare. #KSVFCBpic.twitter.com/p9CbnEVmXP — OptaFranz (@OptaFranz) January 13, 2021





Nic dziwnego, że piłkarzom Hansiego Flicka oberwało się w niemieckich mediach. "Blamaż Bayernu w śniegu" - pisze "Bild". Dziennikarze zwracają w artykule uwagę, że monachijczycy "mogą winić tylko samych siebie". "Przewrót w Kilonii. Wielki faworyt wyrzucony z rozgrywek" - to z kolei zdanie z "Kickera".

Po odpadnięciu z Pucharu Niemiec już teraz wiadomo, że Bawarczycy nie powtórzą znakomitego wyniku z poprzedniego sezonu, gdy zdobyli pięć trofeów.

"Sensacja na Fiordzie. Nawet podczas półgodzinnej dogrywki nie było widać dominacji Bayernu, który wyglądał na zdenerwowanego" - zauważa "Sueddeutsche Zeitung".

Monachijski "TZ" pisze o "sensacji". "Szalona walka w Pucharze Niemiec. Bayern został zawstydzony przez drugoligowca. Był lepszy przez większość meczu, jeśli chodzi o technikę i szybkość, ale obrona nie była zbyt pewna" - czytamy.

W 1/8 finału Holstein Kiel podejmie rywala już ze swojej klasy, Darmstadt.