Niepokojący trend Bayernu. Rywale odkryli słaby punkt mistrzów Niemiec

Video: Eurosport

Kapitalne uderzenie Tobias Kempe uratowało Darmstadt przed...

Potężnym strzałem i do tego niezwykle celnym popisał się Tobias Kempe w meczu Magdeburg - Darmstadt w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. To był drugi gol gości i dzięki temu Darmstadt wyrównało na 2:2 i doprowadziło do dogrywki. W niej bramkę na 3:2 zdobył Honsak, a Darmstadt awansował do kolejnej rundy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»