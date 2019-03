Holandia pęka z dumy. "Worek pieniędzy nie strzela goli"

"Superwyczyn" - tak wygraną 4:1 i w dwumeczu 5:3 określił "De Telegraaf". Szczególne pochwały dziennikarze czołowego holenderskiego dziennika skierowali pod adresem strzelca czwartego, najładniejszego gola dla amsterdamczyków Lasse Schoene. "Klasse Schoene" - zauważyli.

Zachwycał się także magazyn "Voetbal International". Drużyna Erika Ten Haga napisała nową historię i upokorzyła obrońcę trofeum na jego własnym terenie" - czytamy.

Czekali na to ponad 20 lat. Młodzież Ajaksu biła Real i rekordy Takiego meczu,... czytaj dalej » Amsterdamski dziennik "NRC Handelsblad" widzi to tak: "Ajax, zainspirowany Johanem Cruyffem, zdetronizował Real na jego stadionie. Tak, worek pieniędzy nie strzela goli".

To Cruyff, legendarny piłkarz i później trener, piewca futbolu ultraofensywnego, przekonywał, że pieniądze na boisku nie grają. Że maluczki może zbić faworyta.

"Latający Holender" zmarł trzy lata temu, ale o jego dziedzictwie w ojczyźnie pamiętają.

Na miarę DNA

Inny były piłkarz i trener Ajaksu Frank de Boer, który ligę hiszpańską zna z występów w Barcelonie, przyznał, że cała Holandia może być dumna nie tylko z awansu zespołu z Amsterdamu do czołowej ósemki kontynentu, ale i stylu, w jakim tego dokonał.

- To był futbol na miarę wielkiej klasy dawnego Ajaksu, na miarę szkolącej świetnych zawodników akademii, na miarę klubowego DNA - zaznaczył de Boer, pracujący obecnie w Atlanta United.

Kapitan Ajaksu Matthijs de Ligt zwrócił uwagę, że już pierwsze spotkanie w Amsterdamie pokazało, że Realowi można sprawić kłopoty.

- Przyjechaliśmy do Madrytu podbudowani pierwszym, choć przegranym, meczem. Już wtedy sprawiliśmy Realowi sporo problemów. Wiedzieliśmy, że jak pokażemy to, co potrafimy, to nie jesteśmy bez szans. Trzeba pamiętać, że już Bayern, jeden z faworytów rozgrywek, mocno się z nami męczył. Teraz wyeliminowaliśmy Madryt, więc kto wie, na co nas jeszcze stać - powiedział.

To teraz trochę liczb. Wartość drużyny Realu wyceniono na niespełna miliard euro, Ajaksu - na trzy razy mniej. Przychody? W Madrycie to grubo ponad 700 mln euro, w Amsterdamie - niecałe sto.



Dawid i Goliat. pic.twitter.com/LoEdzCVJlb — Grzegorz Kita (@grzegorz_kita) 6 marca 2019





Kręgosłup się rozpadnie

Trener Erik ten Hag ocenił, że mecz w wykonaniu jego zespołu był "bliski perfekcji". - Czuję satysfakcję widząc, jakie postępy czyni ta młoda drużyna. Myślę, że grą, którą zaprezentowała w obu spotkaniach, zasłużyła na awans - zauważył.

Zdaje jednak sobie sprawę, że latem dużo z niej nie zapadnie. - Chcielibyśmy, żeby większość tych piłkarzy została w Ajaksie, ale w dzisiejszym świecie to utopia - przyznał. Na razie wiadomo, że do Barcelony przejdzie po sezonie Frenkie de Jong. Za 21-letniego pomocnika Katalończycy zapłacą 75 milionów euro.

Źródło: EPA/Rodrigo Jimenez Średnia wyjściowej "11" Ajaksu w Madrycie wyniosła 24,27 lat





Real Madryt - Ajax Amsterdam 1:4 (0:2)

Marco Asensio (70) - Hakim Ziyech (7), David Neres (18), Dusan Tadic (62), Lasse Schoene (72).



Czerwona kartka: Nacho (Real Madryt, 90+3).

Sędzia: Felix Brych (Niemcy).



Pierwszy mecz - 2:1; awans - Ajax.