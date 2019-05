Rozpacz w Holandii. "Piłkarze leżą, klną i płaczą"

Po ubiegłotygodniowej wygranej 1:0 w Londynie holenderski zespół miał przewagę od początku rewanżowego starcia. Przypieczętował ją dwiema bramkami i finał był w zasięgu ręki. W 5. minucie kapitan Ajaksu Matthijs de Ligt głową skierował piłkę do bramki, a w 35. na 2:0 podwyższył Hakim Ziyech.

Piłkarze Mauricio Pochettino do awansu potrzebowali trzech trafień. Przy tak grającym Ajaksie wydawało się to niemożliwe do osiągnięcia. Jednak niespełna kwadrans po zmianie stron stało się to bardzo realne. Między 55. a 59. minutą Lucas Moura dwukrotnie pokonał Andre Onanę.

Tottenham nie poddał się do końca i został za to wynagrodzony w 96. minucie. Decydującą bramkę zdobył Moura, który wykorzystał zmęczenie rywali i z linii pola karnego strzelił nie do obrony. Ofensywa wizytówką Ajaksu. Odpadł, ale "postrzelił" każdego rywala Ajax potrzebował... czytaj dalej »

"Pozostaje ogromny kac"

Ajax, który w tym sezonie dwukrotnie zremisował z Bayernem Monachium w grupie, a później wyeliminował Real Madryt i Juventus, nie dotarł do upragnionego finału.

"Takiego zakończenia nikt się nie spodziewał. Po pierwszej połowie Ajax prowadził 2:0 i bilety do Madrytu były praktycznie zarezerwowane. Tottenham wyrównał w pierwszym kwadransie po przerwie i na koniec triumfował. Sen Amsterdamu zmienił się w koszmar" - podsumowali dziennikarze internetowego serwisu gazety "De Telegraaf".

W podobnym tonie skomentowano środowe wydarzenia w "Algemeen Dagblad". "W tym sezonie Europa była piękna i ekscytująca, a teraz pozostaje ogromny kac. Piłkarze leżą na murawie. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong i wszyscy pozostali. Klną i płaczą. Byli tak blisko finału, tak blisko spełnienia marzeń, ale szalona końcówka wszystko zniszczyła" - napisano.

Doceniono też zachowanie holenderskiej publiczności, która oklaskiwała pokonanych. "To gest chwytający za serce, podziękowanie za cały sezon. Ale to nie przyniesie nikomu ukojenia. Cała nadzieja, cała radość z jeżdżenia po Europie - wszystko przepadło" - dodano.

Źródło: EPA/OLAF KRAAK Od finału Ajax dzieliło kilkanaście sekund...

W finale 1 czerwca w Madrycie Koguty zagrają z Liverpoolem, który w nie mniej dramatycznych okolicznościach wyeliminował Barcelonę. W pierwszym meczu na Camp Nou Duma Katalonii wygrała 3:0, a we wtorkowym rewanżu na Anfield piłkarze Juergena Kloppa zwyciężyli 4:0.

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

Matthijs de Ligt (5), Hakim Ziyech (35) - Lucas Moura (55, 59, 90+6).



Sędzia: Felix Brych (Niemcy).

Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Andre Onana - Noussair Mazraoui, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Nicolas Tagliafico - Hakim Ziyech, Donny Van de Beek (90. Lisandro Magallan), Lasse Schoene (60. Joel Veltman), Frenkie De Jong, Dusan Tadic - Kasper Dolberg (67. Daley Sinkgraven).

Tottenham: Hugo Lloris - Kieran Trippier (81. Erik Lamela), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose (82. Ben Davies) - Victor Wanyama (46. Fernando Llorente), Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Dele Alli - Lucas Moura, Heung-Min Son.