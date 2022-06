Holandia - Polska w Lidze Narodów: relacja na żywo

Świetna długa piłka Ake do Bergwijna, ale napastnikowi rywali zabrakło centymetrów do opanowania piłki. Znów dobrze zachował się Kiwior.

Kapitalna praca Bereszyńskiego w defensywie. Odprowadził de Vrija do samej linii i nabił go tak skutecznie, że nie ma nawet rzutu rożnego.

Pierwsza bardzo groźna akcja Holendrów! Prostopadła piłka do Depaya, ten zgrał do Klaasena i minimalnie niecelny strzał. Mieliśmy szczęście.

20:12

- Nie naprawimy już tego, co było wówczas złe. Skupiamy się na spotkaniu z Holandią. Trzeba podejść z dobrym nastawieniem, by samym sobie udowodnić, że potrafimy grać. To teraz dla nas najważniejsze. Musimy jako drużyna udowodnić, że potrafimy w ciężkich chwilach trzymać się razem, przetrwać ten trudny moment - mówił przed spotkaniem Jan Bednarek, nawiązując do wysokiej porażki z Belgią.