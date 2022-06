Niesłychane emocje w Rotterdamie. Polacy postawili się faworyzowanej Holandii

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Polacy chcieli zrehabilitować się za ostatnią sromotną porażkę 1:6 z Belgią w Brukseli. Zadanie wydawało się jednak bardzo trudne, bo Oranje wygrali w dwóch poprzednich meczach. Ograli Belgię 4:1 i Walię 2:1.

Michniewicz zmienia skład

Rybus zamienił jeden klub w Moskwie na drugi. "Mężczyzna ma dbać o rodzinę i jej bezpieczeństwo" Maciej Rybus... czytaj dalej » Jeśli Holendrzy analizowali grę Polaków w nieudanym spotkaniu z Belgią, to skład Biało-Czerwonych na mecz w Rotterdamie musiał ich bardzo zdziwić. Selekcjoner Czesław Michniewicz dokonał bowiem istnej kadrowej rewolucji. W porównaniu z poprzednim meczem w wyjściowym składzie zostało tylko trzech piłkarzy (Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński). Przede wszystkim selekcjoner dał odpocząć Robertowi Lewandowskiemu.

Tak więc w naszej drużynie zobaczyliśmy m.in. debiutującego obrońcę Jakuba Kiwiora czy niewiele bardziej doświadczonego skrzydłowego Nicolę Zalewskiego. Jedynym napastnikiem był Krzysztof Piątek.

Z drugiej strony gospodarze wystawili swój niemal optymalny skład. W tej sytuacji trudno było oczekiwać, że to Polacy będą dyktować warunki gry w tym meczu.

Już w ósmej minucie Holendrzy mieli pierwszą groźną okazję, ale niekryty w polu karnym Davy Klaassen przestrzelił. Strzałów na naszą bramkę próbowali też Steven Berghuis, Steven Bergwijn czy Jurrien Timber (świetnie powstrzymał go Łukasz Skorupski).

Gol Casha

Holendrzy mieli przewagę, a Polacy starali się kontratakować. Zupełnie niespodziewanie jedna z takich akcji przyniosła nam powodzenie. W 19. minucie Zalewski przerzucił piłkę z lewego na prawe skrzydło do Matty'ego Casha. Ten nie zastanawiał się długo, ruszył do przodu, strzelił ostro i płaskim strzałem przy słupku pokonał bezradnego Marka Flekkena. To jego pierwszy gol w narodowych barwach. Licznie zgromadzona na stadionie w Rotterdamie polska publiczność miała powody do świętowania.

Źródło: Getty Images Matty Cash triumfuje

Piłkarze Oranje po krótkiej konsternacji ruszyli do przodu. Na naszą bramkę bez powodzenia strzelali m.in. Daley Blind i Memphis Depay. Generalnie trzeba jednak powiedzieć, że Polacy walczyli ambitnie, byli dobrze zorganizowani w defensywie i radzili sobie z kolejnymi próbami rywali.

Wymiana ciosów po przerwie

Druga połowa zaczęła się kapitalnie dla Biało-Czerwonych. Piątek podał idealnie na wolne pole do Przemysława Frankowskiego, który wraz z Zielińskim znaleźli się we dwóch przed bramkarzem miejscowych i nie mieli żadnego problemu, by go pokonać. 2:0 - niesamowita radość Polaków!

Źródło: Getty Images Polacy cieszą się z prowadzenia 2:0

Niestety, nasi piłkarze w tym momencie całkowicie zgubili koncentrację i bardzo szybko stracili całą wypracowaną przewagę. Zaledwie pięciu minut potrzebowali Pomarańczowi, żeby po błyskawicznych akcjach doprowadzić do remisu. Najpierw trafił Klaassen, a następnie Dumfries.

Podwójne powody do radości Casha w Rotterdamie Matty Cash dał... czytaj dalej » Trzeba było pozbierać się pod tych ciosach. Podopieczni Michniewicza opanowali jednak nerwy i nie dopuścili, by przeciwnicy zadali kolejne. Co prawda gospodarze mieli optyczną przewagę, kilka razy zakotłowało się pod bramką Skorupskiego, ale Polacy też potrafili zaatakować.

Z czasem zaczęły mnożyć się faule, a zmiany nie wpłynęły na płynność gry. Ambitna walka z obu stron trwała do końca. W 88. minucie Holendrzy mieli świetną okazję, ale strzał Depaya z bliskiej odległości świetnie obronił Skorupski.

Zmarnowany karny

Jakby tego było mało, w 91. minucie sędzia podyktował jedenastkę, po przypadkowym zagraniu piłki ręką przez Casha w polu karnym. Depay popisowo jednak zmarnował okazję (trafił w słupek). Szczęście dopisało nam też chwilę później, kiedy po raz kolejny w meczu kapitalnie interweniował Skorupski.

Dzień po rywalizacji z Holandią Biało-Czerwoni wrócą do Warszawy, gdzie we wtorek podejmą na stadionie PGE Narodowym Belgię. Ostatnie dwa spotkania Ligi Narodów - z Holandią u siebie i z Walią na wyjeździe - Polacy zagrają we wrześniu.

Holandia - Polska 2:2 (0:1)

Bramki: Davy Klaassen (51), Denzel Dumfries (54) - Matty Cash (18), Piotr Zieliński (49).

Żółte kartki: Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn - Grzegorz Krychowiak, Jan Bednarek, Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski, Szymon Żurkowski.

Holandia: Mark Flekken - Jurrien Timber (64. Jordan Teze), Stefan de Vrij, Nathan Ake - Denzel Dumfries, Steven Berghuis (64. Teun Koopmeiners), Davy Klaassen (64. Cody Gakpo), Frenkie de Jong, Daley Blind - Steven Bergwijn (77. Wout Weghorst), Memphis Depay.



Polska: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Przemysław Frankowski (84. Kamil Glik), Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski (58. Szymon Żurkowski), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Krzysztof Piątek.



Sędzia: Halil Umut Meler (Turcja).