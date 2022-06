Bez Lewandowskiego i Glika na Holandię? Przewidywany skład reprezentacji Polski

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Lewandowski zagra z Holandią pod jednym warunkiem Czesław... czytaj dalej » Ligę Narodów trener Michniewicz traktuje jak poligon doświadczalny, czego nie zamierza ukrywać.

- Cały czas chcemy sprawdzać różnych piłkarzy. Oczywiście nie kosztem wyników, ale musimy mieć szeroką grupę zawodników, bo nie wiemy, co będzie przed mundialem. Przecież mogą zdarzyć się kontuzje, problemy z grą w klubie. Jeśli teraz nie damy szansy np. Nicoli Zalewskiemu czy Kubie Kamińskiemu, to kiedy mają oni zbierać doświadczenie? – pytał retorycznie selekcjoner reprezentacji Polski.

Debiutant za Glika?

Wspomniany Zalewski pojawił się na murawie w końcówce meczu z Belgią, a mimo to wniósł powiew świeżości. Być może pomocnik Romy w sobotę mecz z Holandią rozpocznie w wyjściowym składzie, na co na pewno liczy wielu polskich kibiców.

Wiele wskazuje również na to, że w sobotę nie zobaczymy Kamila Glika. Jego zastępcę Michniewicz ma wybrać z trójki: Jakub Kiwior, Marcin Kamiński, Mateusz Wieteska. Prawdopodobne jest, że szansę debiutu otrzyma 22-letni Kiwior.

Źródło: Newspix Jakub Kiwior w meczu z Holandią zadebiutuje w reprezentacji Polski?

Zmiana powinna także zajść na pozycji bramkarza. Z Walią bronił Kamil Grabara, przeciwko Belgii – Bartłomiej Drągowski. Skoro to dopiero we wtorkowym rewanżu z Czerwonymi Diabłami mamy zobaczyć najsilniejszy skład, a więc ten z Wojciechem Szczęsnym, to rotacja wskazywałaby na to, że między słupkami w starciu z Holandią stanie Łukasz Skorupski.

Z "Lewym" czy bez?

Cały czas bez odpowiedzi pozostaje najważniejsze pytanie: co z Robertem Lewandowskim?

- Wkrótce zadecydujemy w sprawie jego występu. Wiele zależy od dyspozycji Arkadiusza Milika. Do końca zgrupowania nie będzie już z nami Adama Buksy. Jeżeli z Arkiem będzie wszystko w porządku, to wtedy Roberta zabraknie w 23-osobowej kadrze na mecz z Holandią – zapowiadał selekcjoner.

Pod znakiem zapytania stoi również występ Grzegorza Krychowiaka, który został mocno poobijany w spotkaniu z Belgią i teraz ma podbite oko.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią:

Skorupski – Cash, Bednarek, Kiwior (Wieteska), Puchacz (Gumny) – Góralski (Klich), Linetty – Frankowski, Zieliński, Zalewski – Piątek.

Mecz Holandia – Polska rozpocznie się w sobotę (11 czerwca) o 20:45. Relacja na żywo w serwisie eurosport.pl.